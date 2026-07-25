Junqueras propone que Catalunya asuma la ejecución de obras para mantener y ampliar la AP-7

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, reclama formalizar, en septiembre, una nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Catalunya que amplíe encomiendas de gestión ya en vigor y ponga en marcha otra para que la Generalitat ejecute obras de mantenimiento y ampliación de capacidad de la autopista AP-7. Así lo ha dicho Junqueras en una entrevista con EFE, en la que ha explicado que estas decisiones pueden concretarse "inmediatamente", en una reunión bilateral entre la Generalitat y el Gobierno tras las vacaciones de verano.

Después de los últimos datos de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda, que señalan que Catalunya recibió el 8,6% de toda la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en 2025, Junqueras ha resuelto: "El Estado debe responder ante su ineficacia con más soberanía para Catalunya, con más herramientas, con más competencias y con más recursos".

El Eje Pirenaico, la N-II y la AP-7

La Sociedad Mercantil de Inversiones, según pactaron ERC y el Govern de Salvador Illa en el marco de los últimos presupuestos catalanes, "tendrá por objeto la realización de estudios, la redacción de proyectos y garantizar la ejecución de inversiones del Estado en Catalunya".

Una de las primeras misiones de este nuevo ente debería ser, para Junqueras, redoblar la apuesta por las encomiendas de gestión: con esta fórmula, el Estado mantiene la titularidad de las obras y se encarga de financiarlas, mientras que la Generalitat las gestiona y adjudica su ejecución.

En el caso del Eje Pirenaico o N-260, ya se formalizó una encomienda de gestión financiada con 260 millones de euros, a los que Junqueras ha propuesto sumar otros 300 millones. En el caso de la N-II, en la comarca del Maresme, ERC también quiere aumentar el importe actual, de 384 millones, aunque su líder no ha dado una cifra concreta.

Junqueras ha pedido, asimismo, que el Gobierno y la Generalitat acuerden una nueva encomienda de gestión para la AP-7, con un "doble objetivo": asegurar su buen mantenimiento y ampliar su capacidad en aquellos tramos de vía en los que sea necesario.

No renuncia al Consorcio de Inversiones

ERC sostiene que la "mejor manera" de garantizar las ejecuciones estatales en Catalunya sería constituir un Consorcio de Inversiones, lo que requeriría del aval del Congreso. Junqueras ha recordado que Junts "lo bloqueó" al votar en su contra.

La Sociedad Mercantil de Inversiones, ha señalado, podría "sustituir en parte" al Consorcio de Inversiones, pero ERC no "renuncia" a contar también con este segundo ente. Por ello, ERC volverá a proponer al Congreso su creación y Junqueras espera que Junts sea esta vez "un poco más responsable".

En paralelo, ha pedido conformar una suerte de consejo asesor -lo que también consta en el pacto presupuestario- para "escuchar" a los agentes sociales y económicos de Catalunya y que estos se "impliquen" en la mejora de la ejecución de las inversiones.

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Si sindicatos, patronales, cámaras de comercio o universidades "empujan" en una misma dirección, a los socialistas les será más complicado "arrastrar los pies" y a Junts le resultará más difícil "votar contra Catalunya", ya sea en relación con el Consorcio de Inversiones o con el nuevo modelo de financiación.