Illa manda un mensaje de solidaridad a Ayuso ante los incendios y envía un equipo de analistas forestales a Madrid

Los incendios en España siguen siendo devastadores, mientras el fuego, avivado por el viento, se ensaña con fuerza en Madrid. Por ello, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mandado un mensaje de solidaridad a su homóloga al frente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le ha trasladado que está a su disposición para enviar los efectivos que necesite. Catalunya ya ha enviado un equipo de analistas forestales de los Bombers de la Generalitat, en concreto, cuatro efectivos del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) para que asesoren en el análisis estratégico de los incendios, que ya se han escampado por más de 3.000 hectáreas. El grupo está formado por un inspector -el conocido especialista Marc Castellnou- y tres técnicos de la unidad, tal y como solicitó el Ministerio del Interior.

De todas formas, Illa se ha mostrado dispuesto a enviar más efectivos si así se lo solicitan las autoridades competentes, en el arranque de su gira por el Sudeste Asiático que ha inaugurado este sábado en Hanoi, Vietnam. En su primer discurso en la capital vietnamita, el president ha indicado que los consellers Albert Dalmau y Núria Parlon también están en contacto con las autoridades madrileñas que dirigen las tareas de control y extinción. "Quiero mandar un mensaje de ánimo y solidaridad, remarcar que, una vez más, en estas circunstancias lo más importante es preservar las vidas humanas y, por lo tanto, seguir las instrucciones", ha indicado, queriendo aparcar toda discrepancia política para poner en valor la colaboración institucional ante las emergencias.

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Los incendios continúan activos y han provocado el desalojo de la población en diez localidades y el confinamiento en tres, según han informado desde la Delegación del Gobierno en Madrid. Aunque la intensidad del fuego ha bajado "mucho" durante la noche del viernes, se espera un escenario meteorológico "especialmente complejo" para este sábado.