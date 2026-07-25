POLÍTICAS DE ESTADO
Cuestión de Estado: "Pactos de Estado"
La política también se incendia: Cruce de descalificativos entre Puente y Ayuso
El humo de los incendios tiñe de amarillo el cielo de Madrid y expone a 3,5 millones de habitantes a niveles peligrosos de contaminación del aire
Se dice que la política es el instrumento para mejorar la vida de las personas, de la sociedad, de la comunidad en su conjunto. Pero, ¿qué, le pasa a los políticos que les lleva a olvidarse de este principio básico, y las políticas de estado se convierten en utopías?
Hasta cuatro mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en apenas 10 días. 31 en lo que va de año, un total de 1.372 mujeres desde 2023. Y no ha pasado nada. Ninguna variación en la agenda política.
El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio mediático, desde que está imputado, para no aportar ningún dato nuevo y todos los partidos salen inmediatamente a valorarlo. Las trincheras siguen igual.
La división es tal que ante la ola de incendios que está cruzando el país y desalojando a miles y miles de personas de sus casas con el temor de no saber qué van a tener a su regreso, la política, los políticos, no se pueden contener.
Desde Santiago Abascal y su negacionismo climático culpando a la "mafia" de Pedro Sánchez de usar las tragedias, a un ministro como Óscar Puente dando alimento para que Isabel Díaz Ayuso tache de "mamarrachas" sus comentarios
¿Dónde quedó la empatía? ¿para qué se hicieron políticos si no es la busqueda del bien común? ¿cuando volverán los pactos de estado que uno y otro ponen sobre la mesa pero luego son incapaces de de abordar en conjunto?
La última vez que el presidente del Gobierno y el del primer partido de la oposición se reunieron en privado fue 13 de marzo de 2025 en el Palacio de la Moncloa, en un contexto también marcado por la guerra en Ucrania y las exigencias de la OTAN en materia de gasto militar. Pedro Sánchez y ALberto Feijóo
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