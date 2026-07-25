Cuestión de Estado: "Pactos de Estado"

Se dice que la política es el instrumento para mejorar la vida de las personas, de la sociedad, de la comunidad en su conjunto. Pero, ¿qué, le pasa a los políticos que les lleva a olvidarse de este principio básico, y las políticas de estado se convierten en utopías?

Hasta cuatro mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en apenas 10 días. 31 en lo que va de año, un total de 1.372 mujeres desde 2023. Y no ha pasado nada. Ninguna variación en la agenda política.

El presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio mediático, desde que está imputado, para no aportar ningún dato nuevo y todos los partidos salen inmediatamente a valorarlo. Las trincheras siguen igual.

La división es tal que ante la ola de incendios que está cruzando el país y desalojando a miles y miles de personas de sus casas con el temor de no saber qué van a tener a su regreso, la política, los políticos, no se pueden contener.

Desde Santiago Abascal y su negacionismo climático culpando a la "mafia" de Pedro Sánchez de usar las tragedias, a un ministro como Óscar Puente dando alimento para que Isabel Díaz Ayuso tache de "mamarrachas" sus comentarios

¿Dónde quedó la empatía? ¿para qué se hicieron políticos si no es la busqueda del bien común? ¿cuando volverán los pactos de estado que uno y otro ponen sobre la mesa pero luego son incapaces de de abordar en conjunto?

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