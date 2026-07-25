Catalunya se alía con Vietnam para facilitar la entrada de las startups tecnológicas en su mercado

Catalunya ha firmado este sábado un acuerdo con Vietnam para fomentar la colaboración entre grandes empresas en materia de innovación y facilitar que las startups catalanas centradas en la tecnología puedan adentrarse de forma más ágil en el mercado vietnamita a través de nuevos programas de aceleración, unos procesos de apoyo a corto plazo diseñados para impulsar el crecimiento de empresas de nueva creación mediante mentorías de expertos, talleres de formación y acceso a redes de contactos con inversores. Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su primer acto en Hanoi, donde ha arrancado su gira institucional por el Sudeste Asiático, que le llevará hasta el próximo jueves por los centros de poder político y económico de Vietnam y Singapur.

El convenio, suscrito por Acció -la agencia pública de la Generalitat para la competitividad y el crecimiento empresarial- y el Vietnam Innovation Center -un organismo público del Ministerio de Finanzas que coordina e impulsa el ecosistema de la innovación- tiene como objetivo fomentar la cooperación entre instituciones académicas, centros de investigación, industrias y empresas para conectar de forma directa a las empresas catalanas con las corporaciones vietnamitas. El acuerdo recoge que se priorizará la búsqueda de alianzas en los ámbitos de la salud, la alimentación, los audiovisuales y los videojuegos, la movilidad y las baterías eléctricas, los productos químicos, la energía, la economía azul, los semiconductores, la IA, la supercomputación y la biotecnología.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Vietnam National Innovation Center. / Sara Soteras / Xavier Pi / ACN

Durante su intervención, Illa ha recalcado que Catalunya es un socio fiable porque actúa dentro del marco de la Unión Europea, que ya ha firmado acuerdos de libre comercio con Vietnam, y se ha ofrecido como un aliado ante un tablero geopolítico sometido a los vaivenes y las amenazas arancelarias de Donald Trump. "Ante un mundo cambiante, ante grandes cambios tecnológicos, el proyecto europeo es un sustento", ha insistido el president, quien ha recalcado que Europa ofrece a los inversores un marco económico de prosperidad para las empresas, unas instituciones democráticas y una red de servicios públicos de calidad que se sustenta en el Estado del Bienestar.

Una red de apoyo

La estrategia del Govern pasa por promover tanto las exportaciones como las importaciones con el Sudeste Asiático, debido tanto a las oportunidades económicas, tecnológicas e industriales que ofrece la región como a su control sobre las rutas marítimas, presentando Catalunya como una puerta de entrada al mercado europeo y como un puente hacia Latinoamérica y África. Pero, más allá del impulso de su plan de captación de nuevas inversiones en Asia, también está aprovechando este tercer viaje al continente -en 2025 viajó a Japón y después a China- para respaldar a las empresas catalanas afincadas en el continente. Es por esto que, al finalizar el acto en el Vietnam National Innovation Center, el jefe del Govern se ha dirigido a la fábrica de la multinacional catalana Simon, una reconocida marca de creación y comercialización de material eléctrico y soluciones tecnológicas de iluminación y conectividad, que en 2022 abrió su primer centro en Vietnam para producir y distribuir equipos eléctricos y de iluminación LED.

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Este domingo, el president se trasladará a Da Nang, un polo tecnológico e innovador, para reunirse con el presidente del Comité Popular de la región, Nguyen Manh Hung, y con compañías con fuertes vínculos con Catalunya, como Relats -dedicada a las soluciones técnicas de revestimiento textil para la seguridad, el aislamiento térmico y la reducción del ruido; Tucai -líder en el diseño y la distribución de tubos flexibles y válvulas para transportar agua y gas-, y Savall Chocolate -fundada por el catalán Víctor Ceano Savall, dedicada al chocolate y los dulces-. Esta es la primera vez que un president de la Generalitat visita Vietnam y Singapur, y, con este viaje, Illa sigue la estela del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya se reunió en abril del año pasado con las autoridades vietnamitas en una visita institucional. Illa ha explicado, además, que, en julio de 2025, cuando se reunió con el viceprimer ministro de Vietnam, Hồ Đức Phớc, en el Palau de la Generalitat, el dirigente vietnamita ya le había invitado a pasar unos días en el país para forjar nuevas relaciones institucionales que después puedan transformarse en vínculos comerciales y económicos.