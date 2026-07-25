Sistema ferroviario
Adif da por reparado el socavón de Moncada y emplaza a Renfe a programar la recuperación del servicio
Dos socavones en dos semanas: los geólogos explican qué está pasando en el subsuelo de Barcelona
La compleja batalla de Adif contra el agua bajo el barrio de Vallbona: proyecta pozos y sifones para drenar el túnel de alta velocidad
Adif ha finalizado este sábado al mediodía las tareas para reparar el socavón que se originó el miércoles por la tarde en el barrio barcelonés de Vallbona -muy cerca de Moncada- y que dejó sin servicio tres líneas de Rodalies, la R2, R2 Nord y la R11. Según ha informado la responsable de infraestructura, ya se ha rellenado el agujero provocado por las obras de construcción de la integración ferroviaria de la línea Barcelona-Granollers. Para hacerlo, se han usado 365 m3 de hormigón y 1.930 m3 de mortero, y se ha contado con la participación de un centenar de trabajadores de forma directa desde el miércoles.
Acabadas estas tareas, Adif ha realizado varias mediciones y ha asegurado no haber detectado alternaciones ni en el terreno ni en las viviendas colindantes. Aunque se mantendrá activo el sistema de monitorización, la empresa pública ha anunciado que ya ha puesto la instalación a disposición de Renfe para que pueda programar las marchas en blanco, paso previo al restablecimiento del servicio.
Todo ello después de que el pasado miércoles se produjera un hundimiento de tierras que dejó un agujero de unos 17 metros de profundidad y otros 19 de diámetro. El socavón se produjo al lado del pozo construido para el inicio del futuro túnel de integración ferroviaria en el barrio de Vallbona.
El arrastre de tierras provocó la caída de maquinaria y otro material de obra hacia el interior del hueco. Concretamente, engulló una grúa de grandes dimensiones, además de generadores y una caseta de trabajadores, que se quedarán bajo el hormigón.
Desde entonces, está suspendido el tráfico ferroviario entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu. Ahora es Rodalies quien tiene que hacer pública la fecha en que los usuarios de estas vías podrán recuperar la normalidad, previsiblemente la próxima semana.
Investigación en curso
En paralelo, Adif continuará investigando las causas del socavón, que atribuye a una zona de especial complejidad geológica e hidrogeológica. El incidente se produjo en una zona especialmente delicada por la presencia de las aguas freáticas del acuífero del Baix Besòs y la cercanía del Rec Comtal y el río Besòs.
Tras rellenar el hueco, la gestora de la infraestructura también ha restituido el paso del agua por el Rec Comtal en la zona afectada. Durante las tareas de estabilización del terreno, explica el mismo comunicado, se desvió el curso del agua para evitar que afectara al relleno con mortero. Ahora el caudal ya vuelve a circular para restablecer, poco a poco, la normalidad, agregan.
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