Illa viaja a Vietnam y Singapur para abrir Catalunya a nuevos mercados en el Sudeste Asiático

Japón, Corea del Sur, China... y ahora Vietnam y Singapur. El president de la Generalitat, Salvador Illa, aterrizará este sábado en Hanoi en lo que será su tercer viaje institucional a Asia y el primero de un jefe del Govern en el Sudeste Asiático, para impulsar su plan de captación de nuevas inversiones y respaldar a las empresas catalanas implantadas en el continente. Illa busca posicionar Catalunya como un aliado comercial en la zona, con cuyos países la Unión Europea ha firmado acuerdos de libre comercio, por las oportunidades que ofrece a nivel económico, tencológico e industrial, y por su control de las rutas marítimas, además del peso que ha ganado a escala global -con altas tasas de crecimiento superiores al 6% de forma sostenida- en un contexto geopolítico marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

Illa se reunirá con el viceprimer ministro del Gobierno vietnamita, Pham Gia Tuc, que también es uno de los 19 miembros del Politburó del Partido Comunista, y con los principales poderes económicos en la capital. El domingo se trasladará a Da Nang -un polo tecnológico e innovador- para reunirse con el presidente del Comité Popular de la región, Nguyen Manh Hung, y con compañías con fuertes vínculos con Catalunya. El martes llegará a la capital económica del país, Ho Chi Minh, para inaugurar el Fòrum Empresarial Catalunya-Vietnam y reunirse con el presidente del Comité Popular de Ho Chi Minh, Nguyen Van Duoc.

El miércoles viajará al centro financiero y logístico de Singapur, donde se reunirá con el primer ministro, Lawrence Wong, y con el embajador de la UE en Singapur, Artis Bērtulis. También mantendrá encuentros con empresarios del país y con altos ejecutivos catalanes que trabajan en multinacionales presentes en la zona. El viaje concluirá el jueves con la conferencia 'Catalonia-Singapore Business Dialogue' organizada por la Singapore Business Federation, entidad que representa a más de 30.000 compañías, y con una visita a ST Engineering y ST Ventures, integradas en uno de los grupos tecnológicos, de ingeniería y defensa más relevantes de Asia.

El president también se citará con la Vietnam Chamber of Commerce and Industry -la organización que representa al conjunto del tejido empresarial del país-, con la Foreign Investment Agency -un ente del Ministerio de Planificación e Inversión del Gobierno vietnamita que impulsa la captación de inversión internacional- e intervendrá en el Vietnam National Innovation Center -un organismo público del Ministerio de Finanzas del país que conecta el ecosistema de innovación y pone en contacto a gobiernos, empresas, universidades y socios internacionales-.

En Vientam visitará multinacionales catalanas como Simon -dedicada a la fabricación y comercialización de material eléctrico-, Relats -dedicada a las soluciones técnicas de revestimiento téxtil para la seguridad, el aislamiento térmico y la reducción del ruido; Tucai -líder en el diseño y la distribución de tubos flexibles y válvulas para transportar agua y gas-, y Savall Chocolate -fundada por el catalán Víctor Ceano Savall, dedicada al chocolate y los dulces-. En Singapur hará lo propio con Eurofragance, especializada en perfumería.

El doble objetivo

Illa persigue un doble un objetivo: favorecer con su presencia institucional que los inversores de la zona elijan Catalunya para desarrollar sus proyectos, y dar un espaldarazo a las empresas catalanas con sede en Vietnam y Singapur. El president no esconde que su estrategia pasa por diversificar mercados y promover tanto las exportaciones como la internacionalización de las compañías catalanas, por lo que presentará Catalunya como un polo de atracción de inversiones y como una puerta de entrada al mercado europeo y como un puente hacia Latinoamérica y África. Es por esto que en este viaje también se reunirá con las principales aerolíneas de los dos países, con el fin de crear nuevas rutas, y en consonancia con su apuesta por impulsar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para convertirlo en un hub internacional.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita al puerto de Shanghái. / Arnau Carbonell Vidal / Govern

El jefe del Govern da continuidad a la reunión que mantuvo en julio de 2025 con el viceprimer ministro de Vietnam, Hồ Đức Phớc, en el Palau de la Generalitat, y a la posterior misión institucional que lideró el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Pero también sigue así los pasos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que realizó la primera visita de un jefe del Ejecutivo español a Vietnam en abril de 2025, durante la que se adoptaron varios acuerdos bilaterales y una declaración conjunta. Las relaciones económicas y comerciales entre España y Vietnam se han intensificado en los últimos seis años gracias a la supresión de las barreras arancelarias y de los obstáculos técnicos y administrativos.

Las relaciones económicas

Los últimos datos disponibles, relativos a 2024, indican que las importaciones españolas procedentes de Vietnam alcanzaron los 5.256 millones de euros, situando al país asiático como el proveedor número 19 de España; mientras que las exportaciones españolas a Vietnam ascendieron a 529,7 millones de euros, situándolo en el puesto 65 como destino de las ventas españolas en el exterior.

En cambio, Singapur es uno de los tres países de la región, junto con Filipinas y Brunéi, con los que España presenta tradicionalmente superávit comercial. Singapur ascendió al puesto número 46 como destino de las exportaciones españolas después de que en 2024 estas alcanzaron los 1.110,9 millones de euros, mientras que como proveedor de España se situó en el puesto 73, aunque sigue siendo el principal cliente de España en el Sudeste Asíatico.

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En cuanto a la relación con Catalunya, en Vietnam hay 103 catalanes y 14 filiales, y el trabajo institucional lo asume la oficina de Acció en Singapur, creada en 1990, en cuyo país hay 475 catalanes y 48 compañías vinculadas a la autonomía catalana. En cambio, en Catalunya hay 2.046 vietnamitas y la presencia de Vietnam se vehicula a través del consulado honorario; al tiempo que hay 146 singapurenses y operan 53 filiales de empresas de este país. Illa confía en que su visita sea un revulsivo para que los inversores del Sudeste Asiático se decidan por Catalunya y contribuyan a incrementar el número de tráfico comercional entre las dos zonas, especialmente por el mar.