Junts ve un "nuevo parche" la ley de Govern y Comuns para acelerar la vivienda protegida

La nueva ley de Govern y Comuns para acelerar la vivienda protegida no ha convencido a Junts. A pesar de que los posconvergentes habían propuesto reconvertir oficinas y plantas bajas en viviendas para ampliar la oferta actual, el partido no comparte la fórmula propuesta por el Executiu y su socio parlamentario. "Nosotros hablábamos de dotar de ayudas con incentivos a través de la fiscalidad, en ningún caso de obligatoriedad ni de atacar a la propiedad privada", ha defendido la diputada Judith Toronjo, en una rueda de prensa celebrada en el Parlament en la que también se ha preguntado si socialistas y Comuns estaban planteándose conseguir más vivienda a través de "expropiaciones".

Para Toronjo, se trata de un "nuevo parche". "Han hecho tres cambios normativos en menos de un mes, no hay ningún tipo de estrategia estable", ha denunciado la parlamentaria posconvergente, recordando así la ley para limitar la compra especulativa. Esta norma debía aprobarse en el pleno de esta semana, pero finalmente su votación ha tenido que retrasarse hasta octubre porque Junts y PP han pedido un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.

"Vemos una improvisación permanente del tripartito en materia de vivienda y también una constante y absoluta subordinación del PSC a los Comuns. La política de vivienda del president Illa no es más que una suma de parches marcada por los dictados de los Comuns", ha rematado, al tiempo que ha pedido "estabilidad normativa" y más "seguridad jurídica".

Toronjo se ha expresado así después de que Govern y los Comuns hayan puesto encima de la mesa una proposición de ley para acelerar la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) en Catalunya tanto de compra como de alquiler en las zonas tensionadas. La norma, que será tramitada por la vía de urgencia en otoño y cuyos impulsores buscan su aprobación antes de que acabe el año, prevé medidas excepcionales como habilitar que todo el suelo y edificios reservados para oficinas o comercios puedan transformarse en vivienda protegida; o que se pueda construir un 20% más de pisos en los terrenos pendientes de desarrollar urbanísticamente, esto significa construir más pisos en el mismo solar, a lo alto o a lo ancho.

Sobre esta posible densificación también se ha pronunciado Toronjo, que ha apostado por mejorar la conectividad y la movilidad de todas las áreas de Catalunya y evitar tener que recurrir a una densificación de Barcelona y de su área metropolitana. "No somos partidarios de estas medidas de densificación que tan a menudo intentan impulsar el PSC, creemos que hace falta un país bien conectado y no una Catalunya a dos velocidades", ha concluido.

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La norma, que se registrará el próximo lunes en el Parlament, es la concreción de un compromiso derivado del acuerdo de presupuestos entre Govern y Comuns y tiene como objetivo facilitar durante los próximos cuatro años -un plazo prorrogable- aumentar el parque residencial protegido. La estimación más optimista es que puedan sumarse entre 15.000 y 20.000 VPO.