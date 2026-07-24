El juez rechaza el intento de Zapatero de anular la causa porque se solicitó fuera de plazo

El intento de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de anular la causa abierta contra él por tráfico de influencias y blanqueo de capitales cae, de momento, en saco roto. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ni siquiera admite a trámite el denominado incidente de nulidad, alegando un motivo formal, que fue presentado después de que transcurriera el plazo de 20 días hábiles que señala la ley.

La petición fue realizada el pasado 25 de junio, cuando el plazo legal para solicitar esta cuestión concluyó tres días antes, según señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La defensa ejercida por el abogado procesalista Víctor Moreno reclamaba "nulidad general" del conocido como caso Plus Ultra por presunta vulneración de derechos fundamentales, al considerar que se aportó prueba "ilícitamente analizada" por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para justificar el registro del despacho del expresidente del Gobierno.

Por otra parte, el juez ha citado en calidad de investigados alpresidente y al CEO de la aerolínea, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Mielle, para el 7 y 8 de septiembre. Ambos presentaron sendos escritos esta semana ante el juez implicado a Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.