El Gobierno pide ayuda a la UE ante los incendios forestales en España: Grecia envía dos aviones

Ante el avance del fuego en los distintos incedios declarados, y que ha llevado al Gobierno a declarar la emergencia nacional y al Ministerio del Interior asumir las labores de combate contra las llamas, España ha pedido ayuda a la Unión Europea solicitando, al menos, cuatro hidroaviones.

Esta petición parte porque la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, que lidera Virginia Barcones, ha activado, a solicitud de la UME, el Mecanismo Europeo de Protección Civil, requiriendo al menos 4 medios aéreos de extinción de ala fija. Grecia ha aceptado la petición, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Durante la mañana de este viernes se celebrará una reunión preparatoria para el despliegue.

Todo este movimiento se ha producido al tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Complejo de la Moncloa.

A la reunión han asistido, por vía telemática, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid), el ministro del Interior.

Emergencia nacional

El Gobierno tomó la decisión esta pasada madrugada de declarar la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias,(Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila), y tras la petición de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La decisión, explicó Interior, se tomó debido a la concurrencia de estos incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil.

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Fuentes de Interior comentan a EL PERIÓDICO que uno de los argumentos que han pesado para declarar la situación de interés nacional es la posibilidad de tener que habilitar plazas de hotel en la Comunidad de Madrid y Madrid ciudad ante un crecimiento inusitado de desplazados.