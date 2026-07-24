Emergencia nacional
Ayuso acude al puesto de mando avanzado mientras los incendios de Madrid se unen en uno y alcanzan las 6.000 hectáreas calcinadas
El consejero madrileño de Medio Ambiente anticipa que quedan por delante 24 horas "muy complejas"
Víctor Rodríguez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este mediodía al puesto de mando avanzado instalado en al localidad de Cenicientos para el seguimiento del incendio que arrasa el suroeste de la región. Desde allí, y acompañada por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y el director de la Agencia de Emergencias regional, ASEM 112, ha mantenido una reunión de forma telemática de su Consejo de Gobierno.
Desde que ayer por la noche solicitara la declaración de emergencia nacional y la gestión de la respuesta a los fuegos pasara a ser coordinada por el Ministerio del Interior, con la Unidad Militar de Emergencias al frente, Ayuso ha estado "totalmente conectada" con el centro de mando avanzado y pendiente, trasladan fuentes regionales.
La dirigente madrileña ha acudido a Cenicientos en un momento en el que la emergencia ha alcanzado un punto particularmente preocupante, con la unión de los dos fuegos que había activos en la región, el iniciado el miércoles en la localidad toledana de Almorox, que ya había tocado con el surgido en Villa del Prado, y el originado el jueves tras arder un vehículo en San Martín de Valdeiglesias. Según ha enunciado el consejero de Medio Ambiente. Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ya han ardido al menos 6.000 hectáreas en la región, aunque el número previsiblemente crecerá en las próximas horas.
El principal objetivo ahora es que el incendio de Madrid no se una con el declarado en la localidad de Burgohondo, en la provincia limítrofe de Ávila, lo que resultaría en un fuego de una magnitud aún más difícil de afrontar. "Tenemos 24 horas muy complejas", ha anticipado Novillo.
Fuente: El Periódico de España
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