El alcalde de Alicante planta a la comisión de Les Naus: "No puedo aportar más"

Del "respeto a la comisión", votando incluso a favor de su constitución, al "no puedo aportar más" tras semanas de deliberado silencio. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, rechaza finalmente comparecer ante el órgano municipal que investiga las adjudicaciones de Les Naus. El dirigente popular responsabiliza a la izquierda y a los técnicos municipales por su "falta de colaboración", al no participar tampoco cuando fueron llamados. El regidor añade además, después de que su exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez dimitiera tras destapar INFORMACIÓN el escándalo, que su gobierno siempre ha tenido la "voluntad" de que las viviendas protegidas "fueran destinadas a quienes tuvieran derecho a adquirirlas".

En su excusa para no asistir a la cita de este viernes, Barcala, que deniega habitualmente realizar declaraciones sobre Les Naus por "respeto" a la comisión, apunta que su decisión se debe a la "falta de colaboración" de los funcionarios municipales, aunque dos en activo (el interventor, Francisco Guardiola, y el inspector de la Policía Antonio Santana) sí que acudieron a dar explicaciones, de anteriores concejales de la izquierda y de ediles de su propio equipo de gobierno, que (al igual que el dirigente popular) han declinado participar en las sesiones correspondientes. "Observo que mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado en mi comparecencia en el pleno extraordinario", que tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando aún se desconocía la mayor parte de los detalles del procedimiento de adjudicación y de los trámites municipales, en una intervención en la que no hubo preguntas directas desde la oposición. En esa sesión, Barcala prometió "transparencia" y "llegar hasta el final, caiga quien caiga" a los ciudadanos de Alicante.

Observo que mi comparecencia no puede aportar más de lo ya explicado en mi comparecencia en el pleno extraordinario Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Del mismo modo, el alcalde apunta también a la Generalitat y sostiene que su decisión se debe también a "la existencia de un procedimiento judicial abierto en el que se esclarecerá lo referido al proceso de enajenación del suelo y la adjudicación de las viviendas protegidas de la cooperativa Les Naus, cuya competencia es autonómica". A su vez, manifiesta que "siempre ha sido voluntad del gobierno municipal que estas viviendas", algunas de ellas adjudicadas a cargos de su gobierno y sus familiares, así como a funcionarios del Consistorio, "fueran destinadas a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, tuvieran el derecho a adquirirlas".

El vicesecretario torpedea las comparecencias

El vicesecretario del Ayuntamiento (una de personas llamadas a comparecer que declinaron la invitación) fue quien abrió la puerta al "plantón" generalizado, en un informe redactado a petición del vicealcalde, Manuel Villar. En él, defendía que la comisión municipal "no tiene facultad para investigar" y que hacerlo podría "vulnerar el derecho al honor o a la presunción de inocencia" de los asistentes. Además, el alto funcionario, que ocupa el puesto de secretario desde hace casi dos décadas de manera provisional, argumentaba que los concejales no tienen la obligación de acudir en caso de ser llamados (un criterio que no compartían en ese momento ni algunos ediles del gobierno de Barcala) pese a que no puso objeción en ocasiones anteriores.

Por otra parte, Germán Pascual incidía en que "ningún ciudadano puede encontrarse ante una comisión en peores condiciones que si estuviera ante un juez" y sostenía que "no procede la solicitud de comparecencia a concejales o miembros de la Junta de Gobierno Local". Tampoco veía oportuno el empleado público que acudan a las sesiones "terceros ajenos a la instrucción de los expedientes". Un posicionamiento del que discrepó no solo la oposición, sino también el vicealcalde y presidente de la comisión, Manuel Villar, quien así lo manifestó en la última reunión del órgano, celebrada la pasada semana. De hecho, aunque terminó incumpliendo su palabra, Villar aseguró que él sí pensaba comparecer.

De "una confesión" a un "impresentable"

Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, el alcalde "no ha presentado una excusa, sino una confesión política", ya que "no comparece porque no quiere responder y ha afirmado su negativa a rendir cuentas". La edil del PSOE destaca que Barcala "no alega ninguna causa que le impida acudir; sencillamente dice que no quiere comparecer. Después de meses prometiendo transparencia y de asegurar que llegaría hasta el final, el alcalde decide no someterse a las preguntas de la comisión".

El alcalde no ha presentado una excusa, sino una confesión política Ana Barceló — Portavoz del PSOE

Los socialistas opinan que "las ausencias de otros no justifican la de Barcala", en cambio, creen que "hacen más necesaria que nunca su presencia" en el órgano municipal. "Si Luis Barcala considera que no tiene que dar explicaciones al Ayuntamiento y a la ciudadanía, tampoco puede seguir dirigiendo esta institución", concluye Barceló.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, se muestra contundente con el alcalde: "Lo decimos alto y claro: es un impresentable, un alcalde que está escondido porque, obviamente, está implicado, de forma directa o indirecta".

Lo decimos alto y claro: es un impresentable, un alcalde que está escondido Rafa Mas — Portavoz de Compromís

El edil valencianista sostiene que "el tiempo y la Justicia lo dirán", pero que el dirigente popular "está implicado en este escándalo de Les Naus que ha salpicado a su gobierno". Según Mas, "uno los escándalos urbanísticos que afectan a la vivienda pública en suelo público más sonoros de España" que ha demostrado que Barcala "es un alcalde que no merece ni un minuto más seguir gobernando esta ciudad". "Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que este señor dimita o directamente su partido lo cese: Alicante no merece tener un alcalde mentiroso, escondido e impresentable", ha zanjado.

Por su parte, Esquerra Unida cree que "el escrito de Barcala no explica por qué no puede comparecer; reconoce que no quiere hacerlo". El portavoz municipal, Manolo Copé, recuerda que el alcalde "votó a favor de esta comisión, prometió públicamente que acudiría para dar explicaciones y ahora pretende utilizar las sillas vacías, incluidas las de su propio gobierno, como coartada para dejar vacía también la del alcalde".

Su obligación es dar ejemplo, no ponerse al frente del bloqueo Manolo Copé — Portavoz de Esquerra Unida

El portavoz de EU ha puesto el foco en que "Barcala es el máximo responsable político del Ayuntamiento y el presidente nato de una comisión creada por unanimidad", por lo que "si considera que otras personas no han colaborado, su obligación era dar ejemplo y defender la transparencia, no ponerse al frente del bloqueo". A su vez, apunta que el dirigente popular "afirma que ya lo explicó todo en el pleno extraordinario, pero la comisión se aprobó precisamente después de escuchar aquellas explicaciones", dadas el pasado mes de febrero. "Si eran suficientes, ¿por qué él y todo el Partido Popular votaron a favor de seguir investigando? Desde entonces, además, han aparecido nuevos testimonios y contradicciones que el alcalde se niega a aclarar", ha manifestado Copé, quien defiende que "la comparecencia puede ser jurídicamente voluntaria, pero su ausencia es políticamente injustificable".

Vox: "Es un desprecio a los alicantinos"

Vox, en su tira y afloja con el alcalde por el escándalo de Les Naus (en el que un día pide su dimisión dos veces para después salvarle de la reprobación) ha vuelto a criticar duramente al regidor: "Denunciamos con absoluta firmeza la espantada del alcalde en la comisión de investigación. Su incomparecencia no es una anécdota: es un desprecio directo a los alicantinos y un ataque frontal a la transparencia institucional", ha señalado la portavoz de los ultras, Carmen Robledillo.

Lo que está haciendo Barcala es confirmar que tiene mucho que explicar Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

Para la concejala, Barcala "ha optado por esconderse en lugar de dar la cara", por lo que entiende que "lo que está haciendo es confirmar que tiene mucho que explicar", ya que, "quien no tiene nada que ocultar, comparece, pero quien no comparece, se retrata". Según Robledillo, el plantón de Barcala es "un ejercicio inaceptable de opacidad".

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"Exigimos explicaciones inmediatas y no descartamos exigir responsabilidades políticas al máximo nivel si se mantiene este silencio. Vox no va a permitir que este asunto se tape ni que se normalice la falta de transparencia. Ha quedado claro que el alcalde ha elegido el silencio, pero Vox va a elegir la verdad", ha advertido la portavoz, sin concretar a qué responsabilidades se refiere.