Raúl Moreno, conseller de Drets Socials: "Catalunya gestionará el Ingreso Mínimo Vital antes de final de año"

Raúl Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978) se estrenó el martes como nuevo conseller de Drets Socials i Inclusió del Govern de Salvador Illa . Tras reunirse con el Consell Executiu e inaugurar una residencia en Terrassa, atiende a EL PERIÓDICO para conceder la primera entrevista desde su toma de posesión. Deja claro que su prioridad será reducir la espera para recibir la ayuda por dependencia y anuncia que la Generalitat asumirá la gestión del ingreso mínimo vital durante el segundo semestre de este año. Su vocación, asegura, es dar continuidad a las políticas que se han puesto en marcha en estos dos años con la ya exconsellera Mònica Martínez Bravo.

Uno de los compromisos que Martínez Bravo no llegó a cumplir fue la asunción del Ingreso Mínimo Vital. ¿Cree que en su tiempo como conseller lo podrá hacer?

Sí, insisto, los compromisos de la consellera Mònica Martínez Bravo son los compromisos del Govern. Este es un cambio de continuidad y, por tanto, sí, asumiremos el Ingreso Mínimo Vital y lo haremos a partir del segundo semestre de este año. Hemos contratado a más de 115 personas, que ya están formadas y que en los próximos meses serán las encargadas de poder asumir esta gestión.

¿Cómo avanza la creación de una ventanilla única de prestaciones sociales?

Hemos creado la Comissió d'Integració de Prestacions para que cualquier ciudadano que pida una prestación lo haga desde una misma página web ya sea de Drets Socials, Agricultura, Salut o Educación. Tenemos aproximadamente 8 o 9 meses para poder tener un estudio hecho y poder empezar a aplicarlo, porque es un proceso largo.

"Hemos contratado a 115 personas para asumir el IMV"

Sobre la Renda Garantida de Ciutadania, el Parlament impulsó una reforma para que fuera compatible con otras ayudas como el paro. ¿Cómo ha avanzado este compromiso?

Más lento de lo que querríamos, porque en estos momentos la Renda Garantida de Ciutadania llega a casi el 22% del conjunto de la población en situación de exclusión social. Es necesario que podamos ampliar esta base para reducir las desigualdades. Esto nos lo permitirá hacer muy bien el Ingreso Mínimo Vital, que nos dará un margen para poder crecer en el número de beneficiarios.

Algunas familias han denunciado incompatibilidades con las ayudas de la Ley ELA y ayudas como el Complemento de Gran Dependencia.

En el ámbito de la prestación ELA fuimos una de las primeras comunidades autónomas en ponerla en marcha y ya se están pagando las prestaciones en una media de 54 días. No solo hemos aplicado el decreto del Estado, sino que lo hemos ampliado para reducir al máximo posible el copago. Todas aquellas iniciativas que vengan desde el Gobierno, para hacer compatible esta prestación con otras prestaciones que ya existen, nosotros las daremos por hechas.

"Estamos tardando una media de 54 días en pagar las ayudas de la Ley ELA"

La reforma de la ley de dependencia dejará 567 millones de euros en Catalunya y se prevé que sea una de las comunidades donde más se reduzcan las listas de espera...

El objetivo principal de este Departament es reducir el tiempo de espera para acceder a una prestación de dependencia. Como conseller de la Generalitat, tengo el encargo de poder hacer que eso sea posible. Esta financiación por fin ha corregido una situación histórica de infrafinanciación. Ya nos acercamos a un 50% de la financiación por parte del Estado y el otro 50% por parte de Catalunya, lo que nos ha ayudado a hacer que más personas puedan beneficiarse de las prestaciones por dependencia.

Parte de esta lucha para reducir las listas de dependencia pasa por el Pla Cura. ¿Son suficientes los 25 millones que se le dedican este año?

Con 25 millones de euros, nosotros nos comprometemos a reducir el tiempo de espera. No es tanto una cuestión presupuestaria como una cuestión de cambio de modelo. El Pla Cura es absolutamente revolucionario porque en lugar de entender las prestaciones de dependencia como una cuestión administrativa, pone a la persona en el centro. No podremos hacer de manera automática aquello que no se ha hecho en 10 años, pero estamos comprometidos con que Catalunya sea una de las comunidades autónomas que rebaje con más contundencia la lista de espera.

El nuevo Conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, fotografiado en su despacho de la Conselleria. / JORDI COTRINA / PIM

El modelo avanza hacia un servicio más domiciliario que residencial, pero todavía faltan muchas plazas de residencias para poder cubrir toda la demanda.

El cálculo que tenemos es que de aquí al año 2030 necesitaríamos alrededor de 20.000 plazas de residencias. Nosotros en estos cuatro años nos hemos comprometido a hacer 6.000 plazas de residencias y ya hemos hecho 3.000, la mitad. Es una obsesión también de este Govern poder tener una red que permita a aquellas personas que lo necesitan a acceder a una residencia. Este Govern volverá a construir residencias públicas después de 15 años, pero necesitamos que la iniciativa privada también juegue un papel.

"Ya hemos hecho 3.000 de las 6.000 plazas de residencias a las que nos comprometimos"

Sobre la reforma del sistema de protección a la infancia, ¿qué ha hecho y qué queda por hacer?

Este ha sido el Govern que ha entrado a reformar verdaderamente la DGAIA. Hemos reforzado las áreas básicas de servicios sociales con una adenda del Contrato Programa del mes de marzo. Hemos puesto en marcha también diferentes pruebas que refuerzan la figura del profesional a la hora de dictar un desamparo y hemos redistribuido las competencias.

¿En qué sentido?

La antigua DGAIA gestionaba las prestaciones de jóvenes extutelados, ahora lo hace la Dirección General de Prestaciones. Antes la DGAIA concertaba directamente las plazas de residencias, ahora se hace desde la dirección general de provisión. También hemos condonado las prestaciones a los jóvenes extutelados que también, por falta de un proceso administrativo controlado, tenían que devolver dinero a la administración.

El nuevo Conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, fotografiado en su despacho de la Conselleria / JORDI COTRINA / PIM

Al menos 60 menores de dos años continúan en un centro de acogida...

Nos hemos reunido con las familias acogedoras, hemos puesto en marcha diferentes campañas y estamos trabajando para hacer compatible que una familia que quiere adoptar pueda ser también familia acogedora. Animo a los lectores a que den un paso adelante y si tienen la intención de acoger, que lo hagan.

"Estamos trabajando para hacer compatible que una familia que quiere adoptar pueda ser también familia acogedora"

¿Cómo piensa combatir el sinhogarismo, que crece año tras año?

El crecimiento del sinhogarismo es fruto, entre otras cosas, del incremento del precio de la vivienda. Esto ha hecho que muchas personas que están en la calle incluso tengan trabajo, pero no puedan acceder a una habitación. La apuesta, junto a la Síndica de Greuges y los ayuntamientos, es la creación de equipamientos residenciales temporales. La ley del Parlament nos debe ayudar a establecer cuál es el marco legal por el que los municipios se deben poder comprometer a dar respuesta a esta situación.

Otro reto es el envejecimiento de la población...

La Direcció General de Gent Gran del Govern estudia modelos de vivienda con servicios compartidos e impulsar políticas de soledad no deseada. Hay que agrupar también los datos sobre gente mayor y envejecimiento para decidir las políticas y mejorar servicios. No se trata solo de hablar de dependencia, la inmensa mayoría de gente mayor de nuestro país vive, trabaja, consume, viaja, disfruta de su vejez.

"Tener un 36% de pobreza infantil no es propio de un país avanzado, desarrollado y con una economía tan buena como la española"

En Catalunya tenemos un 36,5% de niños que están en riesgo de pobreza. ¿Cómo la va a revertir?

Tenemos un índice de pobreza infantil similar al de España, pero es verdad que es mucho más alto que el del resto de países europeos. La inmensa mayoría de ellos tienen una prestación universal por hijo a cargo. Yo creo que esta es una de las vías para poder combatir esta situación. El Gobierno de España está planteando poner en marcha una prestación de este tipo. Mientras tanto, intentaremos extender la prestación para familias del IMV. Tener un 36% de pobreza infantil no es propio de un país avanzado, desarrollado y con una economía tan buena como la española.