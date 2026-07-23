El Parlament avala estudiar un sistema de pago por viñeta en las autopistas catalanas tras el colapso de la AP-7

El colapso y el aumento de la siniestralidad de la autopista AP-7, especialmente desde que pasó a ser gratuita tras la supresión de los peajes al finalizar los contratos de concesión, ha reabierto el debate sobre el pago por el uso de este tipo de vías. Después de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pusiera en duda la idoneidad de aquella decisión, Govern y partidos se han autoimpuesto hacer una profunda reflexión sobre si deben recuperarse tramos de pago y sobre la posibilidad de crear algún tipo de sistema de tarificación por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje, lo que se conoce como la 'viñeta'.

Así lo ha aprobado este jueves el Parlament a propuesta de los Comuns y con el apoyo del PSC, Junts, ERC, y la CUP. El PP y Vox han votado en contra, mientras que Aliança Catalana se ha decantado por una abstención.

La moción avalada por la Cámara propone la creación de un grupo de trabajo "sobre la viñeta o pago por uso de las vías de alta capacidad" que incluya la participación del Govern, los grupos parlamentarios y el Gobierno, así como también de los agentes sociales y económicos, los representantes del sector del transporte, las entidades municipalistas y las organizaciones ambientales.

El texto insta a presentar una "propuesta catalana de viñeta" ante el Gobierno, y establece que este sistema de pago en ningún caso puede "reproducir el modelo de peaje de barrera" ni penalizar "la movilidad obligada de las personas que no disponen de alternativas reales de transporte público".

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En este sentido, la moción sostiene que la propuesta deberá incorporar "criterios sociales, ambientales y de justicia territorial" y que el sistema deberá tener en cuenta "la tipología de vehículo", su "tonelaje" y su "kilometraje", con el objetivo de que los vehículos dedicados al transporte internacional y de largo recorrido hagan una "contribución específica" para ayudar al mantenimiento de la infraestructura y de las alternativas a estas vías.