Junts atribuye el socavón de Montcada a una "asfixia deliberada" del Estado y afea a Illa su "triunfalismo"

El socavón provocado por las obras de soterramiento de las vías en Montcada, y que ha dejado sin servicio las líneas R2, R2 Nord y R11, ha dado nueva munición a Junts para seguir acusando a la Generalitat y también al Gobierno de los problemas en el servicio ferroviario. El portavoz del partido en el Parlament, Salvador Vergés, ha negado que este incidente sea un hecho aislado y ha atribuido este incidente a la "asfixia deliberada" del Estado, así como también a la "sumisión" y a la "mala gestión" del PSC en el Govern.

"No nos pueden decir que son hechos aislados, debido a la mala suerte; es el resultado de años y años de desinversión", ha afirmado el posconvergente, al tiempo que también ha aprovechado este nuevo suceso para criticar al Executiu liderado por Salvador Illa y para pedir "responsabilidades políticas". "Llegaron diciendo que eran los de la gestión, pero lo que ha quedado demostrado es la mala gestión de Illa, del PSC y especialmente de la consellera [Sílvia] Paneque", ha sostenido.

Además, durante una rueda de prensa en el Parlament, Vergés ha reprochado a Illa haber hecho este miércoles un discurso "triunfalista" al haber sacado pecho de la labor realizada en materia de infraestructuras desde que llegó a la Generalitat en 2024. "Tenemos un presidente triunfalista, que no reconoce los problemas y que, por lo tanto, no puede dar ningún tipo de solución efectiva [...] ¡Que vergüenza, que tengamos que sentir que las infraestructuras del país están mejorando!", ha agregado.

Con todo, el parlamentario de Junts ha tachado de "deplorable" el estado de la infraestructura ferroviaria en Catalunya y ha exigido al Executiu "transparencia" y "anticiparse" a los problemas. De momento, los posconvergentes no han pedido ninguna nueva comparecencia del president Illa ni de la consellera Paneque, pero no descartan hacerlo en un futuro.

A preguntas de la prensa, Vergés también ha asegurado que su partido está preparando una denuncia contra Rodalies y Adif. El Parlament -a propuesta de Junts- aprobó hace meses instar al Govern a dar este paso en los tribunales, pero el Executiu no lo ha materializado.

Todo ello después de que las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac, a la altura del barrio barcelonés de Vallbona, fueran este miércoles el escenario de un aparatoso derrumbe. El suceso, que se engulló una grúa de grandes dimensiones, obligó a interrumpir la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R11 de Rodalies y Regionals entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu y, por el momento, no hay previsión alguna de cuándo se podrá reanudar la circulación.

También este miércoles por la noche se produjo una fuga de gas que levantó una gran llamarada y dejó ocho heridos en la estación de metro de Plaça de Sants de Barcelona, donde desde el pasado 17 de julio se están llevando a cabo obras de accesibilidad e instalación de ascensores para adaptar la parada a personas con movilidad reducida.

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El Govern no se ha pronunciado aún sobre ninguna de las dos cuestiones.