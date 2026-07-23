Raúl Moreno, conseller de Drets Socials: "Fortalecer las políticas sociales es la vía fundamental para combatir a la extrema derecha"

Raúl Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978) supo que sería conseller de Drets Socials i Inclusió el fin de semana pasado, apenas unas horas antes de tomar posesión. Su 'sí' al president Salvador Illa fue inmediato. No en vano lleva dos décadas dedicado a la materia que ahora lidera dentro del Govern, tanto en su etapa municipal como concejal en Santa Coloma como en la de diputado en el Parlament, tras haber ejercido de número dos en la conselleria. Concede su primera entrevista a EL PERIÓDICO, en la que explica la importancia de las políticas sociales para combatir el ascenso de la extrema derecha.

¿Cómo explica que sea el primer educador social que llega a ser conseller?

La profesión de educador social te da un contacto directo con la realidad. Además, cuando has trabajado en la calle, cuando has trabajado con personas vulnerables en la ciudad de Santa Coloma de Gramenet, tener un perfil social en una conselleria de Drets Socials ayuda a entender muchas veces cuál es la realidad del conjunto de la sociedad y a conocer un sistema que es muy complejo. Creo que eso es una ventaja. En cualquier caso, también valoro mucho el trabajo de otros perfiles profesionales que han pasado por este departamento y entiendo que todos han hecho todo lo posible para mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

Usted es el primer cambio en el Govern de Illa y, por ahora, el único. ¿Es un problema que los socios de investidura, ERC y los Comuns, reclamen una remodelación en otoño?

Este es un Govern que ha dado lecciones de cómo hacer las cosas bien, con determinación. Hemos puesto en marcha un proyecto de país con reformas muy importantes y, por tanto, la solidez de este Govern es evidente. La oposición hace su trabajo, pero este cambio ha sido un cambio puntual, que no altera los objetivos. Las políticas son las mismas; en todo caso, ha habido un cambio de conseller. Lo que queremos es hacer avanzar el país y, en el ámbito de los derechos sociales, reducir las desigualdades, reducir los tiempos de espera en la dependencia y reforzar el sistema de protección a la infancia.

Conseguir que las políticas que ya impulsa el Govern funcionen es mucho más revolucionario de lo que puede parecer

Aunque haya continuidad en las políticas, ¿qué perfil tendrá usted a diferencia de su antecesora?

No se trata tanto del acento que yo quiera poner, sino de identificar en qué ámbitos todavía podemos incidir un poco más. Muchas veces no se trata de hacer más políticas o de poner nuevos acentos, sino de conseguir que las políticas que ya impulsa el Govern funcionen. Eso es mucho más revolucionario de lo que puede parecer.

El nuevo conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / JORDI COTRINA

Si hay una remodelación del Govern en el futuro, ¿tendría sentido que la conselleria de Drets Socials asumiera Habitatge?

No. La vivienda es una política central en estos momentos y derechos sociales es otra. Por el hecho de ir juntas no van a funcionar mejor. Somos un Govern capaz de trabajar entre distintos departamentos, de tejer complicidades y de impulsar políticas conjuntas. Además, ya se hizo en su momento y no funcionó. Creo que no hace falta repetir errores del pasado.

Juntar Drets Socials y Habitatge en una misma conselleria ya se hizo en el pasado y no funcionó

Usted ha dicho en más de una ocasión que, en un momento de crecimiento de la extrema derecha, las políticas sociales son clave para combatir los discursos de odio. ¿Tiene el Govern suficientes herramientas para revertir esa tendencia?

Hemos dado pasos adelante importantes. Cuando el ciudadano tiene dificultades para salir adelante o necesita una prestación o la actuación de los servicios sociales, quiere que la Administración esté a su lado. Este Govern, en el ámbito de los derechos sociales, ha destinado 1.000 millones de euros más que en 2023. Ese es el camino para fortalecer las políticas sociales, que es la vía fundamental para combatir la extrema derecha. La extrema derecha, precisamente, lo que hace es atacar el Estado del bienestar, le interesa debilitarlo para generar situaciones de vulnerabilidad y fomentar esa lucha por los recursos. Cuando las administraciones no son capaces de resolver los problemas de los ciudadanos, estos acaban recurriendo a la extrema derecha, que ofrece recetas falsas, pero que despiertan las esperanzas de las clases trabajadoras y de las clases populares. En definitiva, las engañan.

¿Desmontar esos "engaños" es una política estratégica de su conselleria?

Es una política estratégica de esta conselleria, de la izquierda, del conjunto de España, de Europa y debería ser también una política estratégica de todos aquellos ciudadanos que creen que la convivencia debe ser el eje que conduzca a nuestra sociedad hacia comunidades más cohesionadas y donde las diferencias sean vistas como algo que enriquece y no como un elemento que divide.

El conseller Raúl Moreno, en su despacho de la conselleria de Drets Socials / JORDI COTRINA

En Catalunya, unas 257.000 personas se han acogido al proceso de regularización. Usted ha dicho que uno de los grandes retos de este Govern es integrar de manera sólida esta migración en Catalunya. ¿Cómo piensa hacerlo esta conselleria?

Hay que intentar que no ocurra lo que pasó en 2005 y conseguir que las personas regularizadas puedan incorporarse al mercado laboral. Eso es fundamental. Entonces, cerca del 50 % de las personas que participaron en aquel proceso finalmente no pudieron acceder al mercado laboral, también porque la situación económica era muy diferente. Ahora tenemos que hacer esa segunda tarea de acompañamiento, pero también de inserción laboral, para que las personas que ya están trabajando aquí, y que lo hacían de forma irregular, puedan regularizar su situación y contribuir con sus impuestos y con su esfuerzo, como lo han hecho durante décadas muchas otras personas migrantes. Es la mejor manera de que desarrollen su proyecto de vida y puedan sentirse, como tantas otras personas en décadas anteriores, parte de Catalunya.

Hay que garantizar la inserción laboral de las personas que se han acogido al proceso de regularización

¿Teme que calen en Catalunya discursos como el de la 'prioridad nacional'?

Lamentablemente, sí que calan. La 'prioridad nacional' que defienden la derecha y la extrema derecha es la expresión de la discriminación adaptada al siglo XXI. Conciben las prestaciones y los servicios como si fueran un pastel del que cada uno debe coger un trozo, hasta que el pastel se acaba. Ese pastel no existe, las prestaciones sociales deben incrementarse y las oportunidades sociales también deben aumentar para evitar bolsas de exclusión en nuestra sociedad.

Se comprometieron con ERC a continuar impulsando la prueba piloto de la Renta Básica Universal pese a que no la avalaban cuando estaban en la oposición. ¿Se pondrá en marcha en esta legislatura?

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Lo que acordamos con los grupos de la investidura es que actualizaríamos la renta básica universal. Nosotros considerábamos que destinar 100 millones de euros a una prueba piloto durante dos años, con la situación social que tenemos, no nos lo podíamos permitir. Estamos trabajando para intentar reducir la muestra, hacerlo más eficiente desde el punto de vista económico y poder obtener los mismos datos que con la prueba inicial, que considerábamos que no era del todo adecuada. El compromiso sigue vigente. Cuando dispongamos del trabajo de los servicios técnicos hablaremos con los grupos para ver si podemos hacerlo ahora o si lo dejamos para más adelante.