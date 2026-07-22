Torres valora "muy positivamente" que Canarias considere "buena" la propuesta del CPFF sobre financiación autonómica

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha valorado "muy positivamente" que el Consejo Asesor del Presidente de Canarias, celebrado esta semana, considere "buena" la propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre financiación autonómica.

Torres, en declaraciones a periodistas, ha indicado que este viernes saldrá la convocatoria para celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 29 de julio con el fin de someter a consideración y votación la propuesta de financiación autonómica.

En este marco, ha matizado que desde el Gobierno de España se valora "muy positivamente" el que desde el Consejo Asesor del Presidente de Canarias se diga que "es una buena propuesta de financiación". De todos modos, ha puntualizado que el primer planteamiento que se hizo desde el Ministerio de Hacienda suponía para Canarias "más de 1.000 millones de euros".

Añadió que Canarias tiene más de 600 millones de financiación autonómica, lo que se suma a más de 500 millones del fondo de compensación, al tiempo que indicó que "también estaba claro que la financiación autonómica estaba al margen" de lo que es el Bloque Canario de Financiación, que "era mejorable".

En relación con ello, señaló que están teniendo reuniones y compartiendo documentos para que, con todas las comunidades y lógicamente con Canarias, se pueda aprobar la propuesta de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Torres confía en que la propuesta que se eleve el 29 de julio tenga el apoyo del Gobierno de Canarias y de los partidos que conforman el Ejecutivo regional en el Pleno del Congreso de los Diputados porque, matizó, "no" se puede "dejar pasar la oportunidad", ya que Canarias "mejora su actual sistema en más de 1.100 millones de euros".

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas