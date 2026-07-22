Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

Por ello, "suplica" al juez Calama que anule un primer auto del pasado 15 de julio en el que ya rechazaba sacar del procedimiento el asunto de Bolivia. "Subsidiariamente, para el caso de no acordarse el desglose interesado, precisar el concreto hecho o relación, de los que figuran en el auto de 18 de mayo de 2026 --el que propició la entrada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho de Rodríguez Zapatero en Ferraz-- con el que guarda conexión la actiempresa FocusempresaFocus Social Research (del grupo peruano Gloria) y la desarrollada por el propio Zapatero "en el Estado Plurinacional de Bolivia".

En todo caso, y en garantía del denominado principio de especialidad, la defensa pretende que se requiera a la UDEF "para que se abstenga de extender su análisis a la actividad profesional, económica o personal de Don José Luis Rodríguez Zapatero ajena a los hechos delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026".

A juicio de la defensa, la incorporación de los pagos por un total de 200.000 euros al procedimiento requiere "alguna explicación, puesto que la actividad, el objeto, el lugar en que se produce y las personas que intervienen son totalmente distintas" de aquellas a las que se refiere el auto de entrada y registro en el despacho de Ferraz.