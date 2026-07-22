Illa defiende un Govern "estable" mientras la oposición le reclama más cambios tras el relevo en Drets Socials

El último pleno del Parlament antes del parón veraniego se ha celebrado con el primer -y por ahora único- cambio en el Govern: el del nuevo conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, en sustitución de Mònica Martínez Bravo, que fue relevada del cargo este lunes, tal y como publicó EL PERIÓDICO en exclusiva. El president Salvador Illa ha aprovechado la cita para dar explicaciones de este cambio ante la Cámara, así como para reafirmarse en su voluntad de no mover más piezas del Executiu y mantener su "estabilidad", una apuesta que no comparten el resto de grupos parlamentarios. Aunque cada uno lo ha expresado con su acento, tanto los socios del Govern -ERC y Comuns- como el resto de grupos de la oposición han reclamado una remodelación más profunda del Executiu a las puertas del segundo aniversario de la investidura.

Illa se ha reafirmado en que lo que se ha ejecutado es "un cambio de conseller pero no de políticas"para reforzar que se trata de un relevo puntual y que responde a una petición personal de la ya exconsellera. Si lo ha hecho ahora, ha precisado, es para acabar el curso político con esa renovación consumada. Además de agradecer la dedicación de Martínez Bravo durante estos dos años, ha defendido la elección de Moreno por su "amplia" trayectoria en la materia. Los criterios para seleccionarlo a él, ha detallado, se ciñen a su competencia, a la vocación de conformar un Govern plural y paritario, con dirigentes que tengan sentido de equipo y que garanticen la estabilidad por la vía de concederles tiempo para "persistir" en las políticas que están impulsando.

El president ha citado algunas de las que están en marcha, como la reforma de la DGAIA -la principal crisis que ha afrontado la conselleria-, la creación de 6.000 plazas públicas de residencia en esta legislatura o la reducción de las listas de espera de la dependencia. También otras que están pendientes, como la gestión del ingreso mínimo vital o hacer frente al sinhogarismo. En los próximos meses, además, ha apuntado que espera que la Generalitat asuma las competencias en inmigración pactadas con Junts.

El conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Raúl Moreno, durante la sesión plenaria / David Zorrakino / Europa Press

Sin embargo, las explicaciones no han convencido a la oposición. El hecho de que Martínez Bravo fuera una consellera que vivía a caballo entre Barcelona y Madrid y concentrara su agenda pública de lunes a jueves había sido denunciada varias veces por algunos de los partidos de la oposición, especialmente por Junts, y este miércoles varios grupos lo han vuelto a poner sobre la mesa. Los posconvergentes, además, han analizado la agenda de la consellera durante el último año y han denunciado que Martínez Bravo solo ha tenido actos siete viernes, tres sábados y un domingo. Junts ha lamentado que Illa haya "perdido" la oportunidad de hacer una "remodelación profunda" del Govern. "El problema es el conjunto", ha avisado la portavoz de los posconvergentes Mònica Sales.

¿Más relevos en el futuro?

Pero más allá de la situación puntual de Martínez Bravo, la comparecencia ha servido también para que el resto de grupos del arco parlamentario pudiera trasladar directamente a Illa su insatisfacción y para afearle que no haya aprovechado el ecuador del mandato para hacer más cambios. ERC y los Comuns han insistido en que, después de la aprobación de los presupuestos, debería haberse dado un impulso al Govern con la renovación de los liderazgos en algunas consellerias.

La líder de Comuns en el Parlament, Jessica Albiach, y el diputado David Cid, este miércoles en el hemiciclo / Alejandro Garcia / EFE

"Tiene la herramienta, la cosa es si tiene las personas adecuadas para aplicarla con diligencia. Debería de haber afrontado una remodelación más profunda", ha asegurado el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha dado por hecho que habrá más relevos en los próximos meses. Ha apuntado a dos: al de Olga Pané en Salut -que está previsto que se reincorpore en agosto de la baja por fractura del peroné- y al de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, si da el paso de ser alcaldable de Girona en las próximas municipales.

Los mismos que ha proyectado la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha defendido que "la crisis de Govern que Catalunya necesita" es que se divida la conselleria de Paneque para que no recaiga sobre una sola dirigente grandes retos como la vivienda y Rodalies. A su juicio, más que cambios de nombres, lo que es necesario es un cambio "de modelo" para que realmente se produzca la "transformación" que dice abanderar Illa. "Cae la primera pieza, y no será la última", ha augurado también la diputada de la CUP Pilar Castillejo.

Las reprobaciones y la DGAIA

Durante el debate, se ha recordado que hay tres conselleras que han sido reprobadas por el Govern: la de Interior, Núria Parlon; la de Educació, Esther Niubó; y Paneque, que lo ha sido en dos ocasiones. También Junts ha puesto el foco en el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al que ha acusado de "empeorar" los conflictos, o la de Economia, Alícia Romero, a la que ha achacado haber convertido la financiación singular en un nuevo "café para todos".

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PP, Vox y Aliança Catalana han insistido en la crisis de la DGAIA y las presuntas irregularidades y han afeado a Martínez Bravo que se haya ido del Govern "sin dar la cara" porque ya ha sido el nuevo conseller el que ha comparecido este miércoles durante la aprobación del dictamen de la comisión de investigación.