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Tras el fallo del TJUE

Puigdemont: "En medio de la orgía nacionalista del fútbol, el Tribunal de Cuentas ha pedido que le aguantaran el cubata"

El expresident de la Generalitat acusa al organismo fiscalizador español de desobedecer "conscientemente" el aval europeo a la amnistía

Puigdemont denuncia a España ante la Comisión Europea por incumplir la ley de amnistía

La Fiscalía urge al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O

Carles Puigdemont, líder de Junts y expresident de la Generalitat

Carles Puigdemont, líder de Junts y expresident de la Generalitat / SIMON WOHLFAHRT / AFP

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Carlota Camps

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Barcelona
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Tras el fallo del Tribunal de Justícia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la ley de amnistía, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusado al Tribunal de Cuentas de "desobedecer conscientemente". "Es un desafío en toda regla", ha afirmado el también expresident de la Generalitat en un mensaje en las redes sociales después de que este organismo haya decidido reanudar la tramitación del procedimiento abierto contra los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y otros altos cargos del Govern, por los gasto del referéndum del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior.

"Parece que en medio de la orgía nacionalista que ha provocado el fútbol, el Tribunal de Cuentas se ha animado y ha pedido que le aguantaran el cubata para demostrar que se atrevía a desafiar a la más alta magistratura europea", ha sostenido Puigdemont, y ha añadido: "Veremos cómo acaba, porque una cosa es hacerse el farol entre los colegas de la Corte madrileña y sus amigos de la 'sociedad civil catalana', y otra es hacerlo ante la máxima judicatura europea".

Además, ha manifestado que al españolismo "le repugna" la idea de Europa y ha acusado el Tribunal de Cuentas de hacer "una manipulación vergonzosa" del fallo del TJUE avalando la amnistía.

Las palabras de Puigdemont se producen después de que la defensa del expresident haya presentado un escrito a la secretaría general de la Comisión Europea a través del cual denuncia al Reino de España por el incumplimiento de la ley de amnistía tras el aval que la norma recibió la semana pasada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "¿Tolerará la UE a Madrid lo que exigió a Varsovia?", se ha preguntado Puigdemont, al tiempo que ha advertido: "Si lo que se exigió a Varsovia se tolera en Madrid, la Comisión estaría certificando que las sentencias europeas se cumplen o no en función de quién sea el acusado".

El Tribunal de Cuentas suspendió en julio de 2024 el procedimiento sobre los fondos del 'procés' (quedaba dictar la sentencia) y elevó una cuestión prejudicial del TJUE. Ahora, tras el fallo europeo, la consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Herráez, ha concedido a las partes un plazo común de 10 días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas y aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para la consulta soberanista.

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El TJUE decidió la semana pasada no oponerse a la aplicación de la ley de amnistía a los encausados ante el Tribunal de Cuentas al considerar que la extinción de responsabilidades, como prevé esta normativa, no afecta a los intereses financieros de la UE.

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