Llorca presume de "estabilidad" con las cuentas y niega haberse "plegado" a Vox con la "prioridad nacional"

El president Juanfran Pérez Llorca ha mostrado su satisfacción tras aprobar sus primeros presupuestos como jefe del Consell gracias al apoyo de Vox. El popular ha defendido que las cuentas aportan "estabilidad" y "garantizan el futuro" de la C. Valenciana gracias a su inversión en servicios públicos, y ha negado que la inclusión de la "prioridad nacional" voxista implique discriminación por cuestión de raza, como denuncia la izquierda.

Ante las acusaciones de PSPV y Compromís, que critican la "debilidad" del PP durante la negociación con Vox, Llorca ha negado haberse "plegado" a su socio. "El PP no se pliega a nadie, dialoga y busca consensos", ha destacado, incidiendo en que su "prioridad" es la Educación, la Sanidad y las políticas sociales, que se llevan el 80 % de los recursos, ha apuntado.

El president ha esquivado concretar si está de acuerdo con el principio de prioridad nacional que ha aceptado de Vox. "Estoy de acuerdo con tener un presupuesto que garantiza el futuro", ha insistido antes de repetir que él lo entiende como "arraigo". "No distingue por color ni raza, jamás lo toleraría", ha añadido.

El jefe del Consell ha asegurado que Feijóo no ha interferido en las negociaciones. "Me ha transmitido tranquilidad absoluta de ver un gobierno serio que consigue estabilidad", ha indicado antes de contraponer este logro con los tres años sin presupuestos que acumula el Gobierno central.

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Sobre su situación interna, que sigue sin resolverse, Llorca ha dicho no estar preocupado por su designación como candidato para 2027, que sigue pendiente. "No me quita el sueño, me dedico a cumplir la misión que me encomendaron. No me desvía la atención en ningún momento".