Balance
Directo | Feijóo señala a Sánchez como el "señor X" y activa "la cuenta atrás" del Gobierno dando por hecho su llegada a La Moncloa
Alberto Núñez Feijóo tiene asumido que Pedro Sánchez pasará las vacaciones de verano en el Palacio de La Mareta (Las Palmas), reservado a los presidentes del Gobierno, y las navidades en el de la Moncloa. Eso no quita que el líder del PP, en su balance del curso parlamentario, haya dado al Gobierno por "acabado" y haya señalado al jefe del Ejecutivo como el "señor X" de la presunta corrupción que le rodea. Un diagnóstico con el que Feijóo ha activado "la cuenta atrás para el cambio" y ha asentado las bases de su programa electoral: "No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros", ha sentenciado, dando por hecho que gobernará tras los próximos comicios.
En un discurso plagado de frases contundentes y alusiones a los supuestos casos de corrupción que rodean al Gobierno, el presidente de los populares ha redoblado sus ataques a Sánchez: "El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales". En este sentido, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo es "el nexo político corruptor" y que el tiempo "no jugará a su favor" porque se irá conociendo toda la verdad sobre los distintos casos. "Para el Gobierno lo peor aún está por llegar", ha dicho.
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