El Govern aprueba las primeras ayudas para los vecinos y negocios afectados por el socavón del Putxet

Dos semanas después del socavón en el Putxet de Barcelona provocado por las obras de la L9, el Govern ha aprobado este martes el primer paquete de medidas urgentes para compensar tanto a los vecinos como a los negocios de la zona afectados. La finalidad, ha especificado el Executiu, es "paliar los perjuicios" derivados del incidente, que ha provocado que decenas de vecinos hayan tenido que alojarse en viviendas de familiares u hoteles y que algunos comercios y empresas hayan tenido que frenar su actividad afrontar desperfectos. La cuantía destinada a las ayudas no está definida porque, según fuentes gubernamentales, se ajustará en función de las necesidades y se ha priorizado el hecho de que las prestaciones de urgencia sean inmediatas.

Las ayudas se canalizarán por dos vías. Por un lado, el Govern ha autorizado transferencias del Fons de Contingència para financiar anticipos a los particulares que, después, irán a cuenta de futuras indemnizaciones para compensar las afectaciones personales sufridas. Hay vecinos de hasta 82 viviendas que, en estos momentos, no han podido regresar a su piso, ya que solo se ha podido garantizar que volvieran las familias de dos de los ocho edificios afectados.

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En cuanto a los negocios afectados por las obras, se ampliará la cobertura de la línea de emergencias del Institut Català de Finances (ICF) para que empiecen a recibir compensaciones de forma inmediata y puedan garantizar si liquidad. Esta línea se creó en octubre del año pasado con la finalidad de ofrecer financiación en condiciones preferentes a las empresas que tienen que hacer frente a desperfectos ocasionados por cualquier tipo de emergencia.