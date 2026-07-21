Illa descarta por ahora cambiar más piezas del Govern tras el relevo en Drets Socials

"No vislumbro cambios. Estoy satisfecho con el Govern que tengo y creo que está haciendo un buen trabajo", dijo el president Salvador Illa hace una semana en un desayuno informativo de RTVE y la Agencia EFE. Ocho días después de esa afirmación, su Consell Executiu se reúne este martes y lo hace con un nuevo conseller sentado en la mesa: Raúl Moreno, que como publicó EL PERIÓDICO en exclusiva, justo este lunes ha sido nombrado nuevo titular del departamento de Drets Socials i Inclusió en sustitución de Mònica Martínez Bravo, que ha sido relevada a petición propia. El president entiende que esta no es una remodelación, sino un "ajuste quirúrgico" que no va a ir a más, puesto que este es el único cambio que tiene previsto por ahora en su Govern coincidiendo con el ecuador de la legislatura.

El hecho de que Martínez Bravo saldría del Executiu por motivos personales y para asumir nuevos caminos profesionales es un asunto que el president conocía desde hace algunas semanas y que ha manejado con discreción al más alto nivel, hasta tal punto de que no fue hasta este lunes a primera hora cuando todos los consellers fueron informados. También recibieron una llamada de cortesía ERC y los Comuns como socios prioritarios. El president ya ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar también el cambio ante todos los grupos en la Cámara en el pleno que empieza este miércoles.

Movimientos en los próximos meses

Si de él hubiera dependido, habría mantenido el Govern intacto antes de las vacaciones de verano, más aún después de que tanto ERC, como especialmente Junts, hubieran reclamado la sustitución de algunas de las conselleras que han sido reprobadas por el Parlament, como la de Interior, Núria Parlon; la de Educació, Esther Niubó; y la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Pero los tiempos de la política a veces topan con los tiempos personales, y Martínez Bravo tenía la oportunidad de salir ahora del Govern con un nuevo destino para dedicarse al ámbito académico.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la portavoz del Govern, Sílvia Paneque / Enric Fontcuberta / EFE

Eso no significa, sin embargo, que más adelante no puedan producirse otros relevos aprovechando que algún conseller, como es el caso de Paneque, pueda ser candidato en las elecciones municipales de mayo del 2027. Los focos están centrados en ella, que no ha revelado todavía si forma parte de sus planes volver a ser la alcaldable en Girona, pero hay algún otro departamento al que el president podría decidir dar un impulso con un cambio de titular en el último año de legislatura. Hay dos fechas especialmente señaladas en el calendario para posibles remodelaciones: diciembre y febrero.

Pero hasta que llegue ese momento, el president se dispone a exprimir el revulsivo que supone haber logrado aprobar los nuevos presupuestos de este año, así como otros capítulos que espera que se produzcan, como la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. En septiembre, aseguran fuentes gubernamentales, está previsto que se reincorpore la consellera de Salut, Olga Pané, tras su baja por la rotura del peroné en abril, una ausencia que también ha alimentado las dudas sobre su continuidad.

La decisión sobre Paneque

Así que la decisión sobre Paneque es la que puede marcar cuándo habrá más movimientos de piezas. Fuentes socialistas explican que la intención de Illa es mantenerla tanto tiempo como sea posible. De hecho, en el PSC argumentan que no será hasta febrero cuando se ratifiquen los candidatos de las capitales de provincia, aunque el partido tiene previsto celebrar el 21 de noviembre un consejo nacional para designar a más alcaldables después de la primera tanda de junio. La consellera es una dirigente clave del Govern. No solo porque lidera carpetas estratégicas de este mandato, como la vivienda y Rodalies, sino también porque ejerce de portavoz cada martes para dar cuenta de la actividad del Consell Executiu.

Reunión del Consell Executiu, presisido por Salvador Illa / JORDI OTIX

El porqué de su macroconselleria responde al hecho de que, al principio de la legislatura, el president diseñó este departamento pensando que, en algún momento de la legislatura, ERC o los Comuns podían incorporarse al Govern y asumir alguna de las carpetas que recaen sobre Paneque, una posibilidad que ya ha quedado descartada por completo. Eso sí, tanto ERC como los Comuns han defendido que es necesario replantear esta conselleria. Si eso sucederá o no dependerá de si la actual portavoz vuelve a librar la batalla en Girona teniendo en cuenta que ya ganó en las elecciones municipales de 2023 pero que se quedó sin la vara debido al pacto sellado entre Guanyem, Junts y ERC.

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Tras la ruptura de ese gobierno municipal la semana pasada por la salida de los de Carles Puigdemont, el PSC ve aún más posibilidades de alcanzar la alcaldía en la única capital de provincia en la que no gobierna. Eso sí, en la dirección del partido están convencidos de que solo Paneque, y no otro candidato socialista, está en disposición de lograr ese hito. Así que será Illa quien resuelva el dilema de si prescinde en el Govern de uno de sus tótems y acomete nuevos relevos para tratar de sumar Girona al mapa del poder territorial de su partido.