El PP forzará una votación para que el Congreso condene las agresiones en Bilbao y Navarra durante la final del Mundial

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que la Cámara Baja “condene sin ningún tipo de ambigüedad” los ataques protagonizados por grupos ‘abertzales’ a aficionados de la selección española de fútbol en Bilabo y Navarra durante la final del Mundial.

La iniciativa obligará a que partidos como el PSOE, PNV o Bildu se posicionen ante el intento de un grupo de radicales de tumbar la pantalla gigante instalada por el PP en el parque de Doña Casilda, y la agresión de otra banda a los clientes de un bar de Berriozar.

En paralelo, el PP ha formulado una batería de preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez para que aclare qué dispositivo de seguridad había planteado el Ministerio del Interior ante las movilizaciones convocadas por Ernai, la organización juvenil de Sortu.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, anunció esta ofensiva en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que, además, elogió a la portavoz del PP en Bilbao, Esther Martínez, por poner el cuerpo para evitar que los radicales tiraran la pantalla instalada en la ciudad. También aplaudió a los “centenares” de alcaldes que permitieron a sus vecinos ver el Mundial en las plazas de sus localidades y al portavoz del PP en Barcelona, Dani Sirera, por conseguir “con su presión” que también se hiciera en la Ciudad Condal.

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Por último, celebró que el fútbol español es “referente” después de que la selección masculina y femenina de fútbol hayan conquistado los últimos mundiales.