Parlon saca pecho de una caída de los robos y hurtos en Catalunya, pero admite retos en el crimen organizado: "Es letal, pero minoritario"

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha sacado pecho este martes ante el pleno del Parlament de una disminución de los delitos patrimoniales en Catalunya. Se trata, básicamente, de robos, hurtos y estafas que, según ha recordado la titular del departamento, afectan a más del 90% de la población. Según los datos expuestos por Parlon, tras ser interpelada por PP y Vox, este tipo de infracciones penales habrían bajado un 9,9% durante este primer semestre de 2026 y encadenarían una tendencia sostenida a la baja desde 2024. Pero a pesar de ello, ha reconocido que aún hay margen de mejora en la lucha contra el crimen organizado.

Parlon ha querido subrayar en más de una ocasión durante su intervención que se trata de un tipo de actividad delictiva "minoritaria", frente al diagnóstico del PP y Vox, expresado aún de forma más severa durante la sesión plenaria. "Ustedes viven en Mordor", ha llegado a espetar en respuesta a la extrema derecha. Sin embargo, a pesar de representar un "porcentaje muy bajo" de los delitos que se cometen en Catalunya, la consellera ha reconocido que son "letales".

De este modo, la consellera se ha referido a los siete tiroteos con víctimas mortales que ha habido recientemente en Catalunya y ha afirmado que todos están "relacionados con la industria criminal de la droga", por lo que ha abogado por una estrategia de futuro "totalmente poliédrica" para luchar contra ello. Así, Parlon ha advertido de que existe "un problema con la marihuana" y ha reclamado que la producción y exportación de este tipo de droga, y también la exhibición de armas de fuego, conlleve penas superiores. "La respuesta no puede ser solo policial", ha sostenido.

En este contexto, ha prometido "más policía", pero también ha apostado por "más prevención", "más capacidad de trabajo" y "todo el amparo legislativo que encontremos para reforzar esta estrategia".

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Por otra parte, la consellera también ha aprovechado su intervención para explicar que este martes los Mossos d'Esquadra han detenido a una segunda persona que estaría implicada en la muerte de un menor de 15 años en un tiroteo en el parque de La Pegaso de Barcelona el pasado 2 de julio, y que podría tratarse del presunto "sicario". Al día siguiente de los hechos, el cuerpo de policía catalán ya detuvo a un hombre, que ingresó en prisión provisional sin fianza como presunto autor de un homicidio.