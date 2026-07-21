La manifestación independentista de la Diada tendrá como epicentro la plaza de Catalunya y contará con sedes en Girona y Amposta

Las entidades independentistas encabezadas por la ANC han hecho públicos este martes todos los detalles de la manifestación anual por la Diada. En esta ocasión, además de la convocatoria habitual en Barcelona, habrá sedes también en Girona y Amposta. Está previsto que en la capital catalana se organicen dos marchas, una que empezará en la Gran Via -en el cruce con Casanovas- y otra que iniciará el recorrido en la plaza de la Catedral y que avanzará por Via Laietana. Las dos columnas se encontrarán en la plaza de Catalunya, donde se celebrará el acto político.

El lema de este año es 'Hi soc, hi som. Pel present i pel futur' (Estoy, estamos. Por el presente y el futuro) que se representará a través de las dos marchas. En Barcelona, la primera columna -la que saldrá de Gran Via- simbolizará "el presente" y estará encabezada por representantes institucionales, invitados internacionales y otros colectivos; mientras que la segunda -la de la Catedral- estará liderada por las organizaciones juveniles y evocará "el futur". Amposta también contará con dos columnas que confluirán en el puente colgante, mientras que en Girona habrá una sola marcha con inicio en la plaza de Pompeu Fabra y llegará hasta La Copa.

En el acto de presentación de la manifestación, celebrado también en la plaza de Catalunya, han participado la ANC, Òmnium, la AMI, el Consell de la República, la Intersindical y el Ciemen. Durante el acto, el presidente de la ANC, Josep Vila, ha evitado entrar en el debate sobre la participación de Aliança Catalana en la marcha, alegando que se trata de una movilización de la sociedad civil. "Nos dirigimos a la gente, no hay partidos invitados, ni vetados", ha afirmado Vila, que, sin embargo, también ha querido dejar claro que todos los convocantes están comprometidos "con los derechos humanos", también de los "recién llegados", y con la "democracia".

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Por otra parte, Vila también ha asegurado que Catalunya vive un "proceso planificado de desnacionalización" y de "colonización" por parte del Estado, por lo que ha hecho un llamamiento a todo el independentismo a movilizarse. "No basta con sentirse independentista, es necesario estar e implicarse", ha rematado.