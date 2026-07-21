Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AndicPropietarios BarcelonaZapateroJulitoSicario BarcelonaLey antitabacoRebelión cucarachasLa DiadaBarcelonaBadia del VallèsUnai Simón
instagramlinkedin

Tribunales

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

El artista reclama que la política se retracte por unas declaraciones sobre la denuncia archivada en su contra y amplía su ofensiva judicial con una querella contra varios periodistas de elDiario.es

Archivo - Julio Iglesias Europa Press Reportajes / Europa Press 16/12/2011

Archivo - Julio Iglesias Europa Press Reportajes / Europa Press 16/12/2011 / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cantante Julio Iglesias ha presentado en el Tribunal Supremo una demanda por "intromisión ilegítima en el derecho al honor y la intimidad personal" contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y ha solicitado que le indemnice con 50.000 euros por daño moral.

La defensa del cantante continúa así su batalla legal contra la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa 'La Hora de la 1', en RTVE, el pasado mes de enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En su demanda, a la que ha tenido acceso EFE, reclama que Yolanda Díaz reconozca que sus manifestaciones constituyen "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retracte públicamente, además de pagarle la citada indemnización y las costas del proceso.

Noticias relacionadas

En paralelo, el cantante ha presentado en los juzgados de Madrid una querella por injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral contra varios periodistas del diario.es -medio que reveló la existencia de la denuncia contra Iglesias-, incluido su director, Ignacio Escolar, al considerar que sus informaciones tenían comentarios "falsos e injuriosos" que buscaban "menoscabar su imagen pública" y "minar" su reputación.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
  2. El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O
  3. Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
  4. Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía
  5. Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
  6. El Gobierno cerrará el curso parlamentario con 70 leyes en toda la legislatura, más de la mitad decretos
  7. Felipe VI y Letizia lideran el palco más explosivo del Mundial 2026
  8. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por intromisión al honor y le reclama 50.000 euros

La número dos de Puigdemont en las elecciones catalanas de 2024 deja el Parlament

Directo | El PSOE mantiene su "confianza" en Zapatero mientras 'Julito' sigue declarando

Los Comuns exigen a Illa nuevos relevos después de verano y apuntan a las conselleras Pané y Paneque

Los Comuns exigen a Illa nuevos relevos después de verano y apuntan a las conselleras Pané y Paneque

País Vasco, Asturias y Canarias lideran el absentismo laboral en España

País Vasco, Asturias y Canarias lideran el absentismo laboral en España

Yolanda Díaz admite "inquietud" por el caso Plus Ultra pero limita la exigencia de explicaciones a Zapatero

Yolanda Díaz admite "inquietud" por el caso Plus Ultra pero limita la exigencia de explicaciones a Zapatero

'Julito' se presenta ante el juez como un simple 'correveidile' de los negocios de Zapatero

'Julito' se presenta ante el juez como un simple 'correveidile' de los negocios de Zapatero

La Fiscalía urge al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O

La Fiscalía urge al Tribunal de Cuentas que aplique la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O