Parlament
El Govern estudia recurrir la sentencia del Supremo sobre el castellano en los rótulos de las escuelas
El Tribunal Supremo dicta que las escuelas catalanas no pueden excluir el castellano de sus rótulos
El Govern está estudiando presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que anula una instrucción de la Generalitat que establecía que la rotulación de los centros educativos financiados con fondos públicos debía estar en catalán, considerando la sentencia que el castellano no se puede excluir de la rotulación de las escuelas.
Lo ha dicho el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, en respuesta a una interpelación de la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, este martes.
Vila ha sostenido que han respondido cada vez que alguna sentencia ha atentado contra el modelo de escuela catalana, y que lo estudian en este caso: "Se está valorando la viabilidad de responder a la última sentencia del Tribunal Supremo con los recursos pertinentes. Ahora mismo está en estudio".
Castillejo ha criticado a Vila que el Govern no haya anunciado todavía un recurso o un incidente de nulidad, y ha preguntado al conseller si dejarán solas a las direcciones de los centros que pretendan incumplir la sentencia, al considerarla injusta.
"No dejaremos solos a los docentes en la defensa jurídica cuando la necesiten", ha replicado el conseller.
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