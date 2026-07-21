La número dos de Puigdemont en las elecciones catalanas de 2024 deja el Parlament

La diputada de Junts Anna Navarro ha anunciado este martes que deja su escaño en el Parlament, dos años después de las últimas elecciones catalanas. Navarro fue el gran fichaje de aquella candidatura, ocupando el número dos de la candidatura de Carles Puigdemont. Sin embargo, tuvo un papel secundario en la campaña y aún más posteriormente en la Cámara catalana. El fichaje de la empresaria de Olot que durante más de 30 años forjó su carrera en Silicon Valley, fue anunciado a bombo y platillo por el partido, pero durante los 15 días de campaña apenas subió al escenario que se instaló en el municipio de Argelers y no se la expuso en ninguna de las ruedas de prensa celebradas aquellos días.

Durante los dos años de la legislatura actual, también ha tenido un perfil bajo en el Parlament y, cuando ha destacado, ha sido por alguna polémica, como por ejemplo cuando denunció haber sido desatendida en un CAP por no ser "inmigrante". Concretamente, aprovechó la cita para relatar las dificultades burocráticas con las que se ha encontrado desde su regreso de Estados Unidos. La diputada aseguró que tardó "dos o tres meses" en ser visitada por la sanidad pública y que tuvo que recurrir a una mutua privada por no tener nómina española. " La enfermera me dijo que si fuera inmigrante me darían [cita] hoy mismo", llegó a afirmar durante su intervención.

La hasta ahora parlamentaria posconvergente alega motivos "personales y profesionales" para justificar su decisión de dejar la Cámara catalana, pero mantendrá su puesto en la dirección del partido. "Continuaré trabajando por una Catalunya más fuerte, más próspera, más abierta al mundo y plenamente libre", ha afirmado la diputada a través de un comunicado, en el que también valora "muy positivamente" su etapa en la Cámara catalana y asegura que ha vivido como una "gran oportunidad servir al país desde el Parlament".

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Navarro nació en Olot en 1968, pero pasó la mayor parte de su carrera profesional en Estados Unidos, trabajando para empresas tecnológicas y también en Silicon Valley. Estudió Filología Anglogermánica en la Universitat de Barcelona, y un posgrado de Filología Alemana en la Universidad Humboldt de Berlín, pero más adelante también cursó estudios de liderazgo de juntas directivas, ingeniería de telecomunicaciones e información técnica, y estudios de liderazgo femenino en diversas universidades y centros de innovación estadounidenses. En diciembre de 2021, fue galardonada con la Creu de San Jordi de la Generalitat.