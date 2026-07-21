Los Comuns exigen a Illa nuevos relevos después de verano y apuntan a las conselleras Pané y Paneque

Los Comuns quieren que el president Salvador Illa aproveche el verano para "reflexionar" sobre una remodelación de Govern que vaya más allá de la sustitución de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, por su hasta ahora número dos, Raúl Moreno. Este lunes, nada más conocerse la noticia -adelantada por EL PERIÓDICO-, el grupo liderado por Jéssica Albiach insistió en la necesidad de trocear la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, pero este martes han ido más allá y han apuntado a la consellera de Salut, Olga Pané, que se encuentra de baja laboral desde abril por una fractura en el peroné.

"Defendemos que todo el mundo tiene derecho a una baja laboral, pero creemos también que, en materia de salud, no estamos viendo aquellos cambios, aquellas grandes transformaciones que el Govern prometió. Por tanto, también invitamos al Govern a reflexionar durante el verano sobre si esta remodelación del Govern no debería ir más allá. Nosotros pensamos que sí, que en otoño tendrá que ir más allá", ha defendido el portavoz David Cid.

Asimismo, en declaraciones desde el Parlament, Cid ha vuelto a insistir en que sobre la espalda de Sílvia Paneque recaen demasiadas carpetas de peso, como vivienda, Rodalies y las políticas medioambientales. "Quien mucho abarca poco aprieta. Ya hace meses que alertamos al Govern de que es una macroconselleria con muchos retos, tendría sentido que se dividiera", ha remachado.

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También la portavoz de ERC, Ester Capella, ha apuntado que la salida de Martínez Bravo no puede considerarse una remodelación de Govern, ya que ha afirmado que se trata de un cambio "a petición propia" de la consellera por no poder compatibilizar el cargo con su vida personal en Madrid. "Todos tenemos nuestras vidas, pero es evidente que servir al país significa hacerlo las 24 horas del día, los siete días de la semana, todos los días del mes y todos los días del año, porque la prioridad son los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país", ha dejado caer Capella, una reflexión que también ha aplicado al ser preguntada por la situación de Pané, aunque ha evitado entrar a valorar de forma específica su caso.