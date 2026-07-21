Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ley antitabacoBarcelonaNotarioFerran TorresEspañaBadia del VallèsMundial 2026Ola calor
instagramlinkedin

Instrucción de Peinado

El CGPJ analiza si archiva definitivamente las quejas contra Peinado como pide el promotor que estudia el expediente

El responsable de la acción disciplinaria propone el archivo respecto de cinco quejas presentadas por diferentes decisiones del juez instructor

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial / "Jesús Hellín " / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General tiene este martes sobre la mesa las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. Entre otras, las presentadas por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno o el Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial.

Igualmente, este martes se analizan otras quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid ,el diputado socialista Pedro Guillermo Hita y un particular, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El pasado mes de junio, y por cuatro apoyos frente a cuatro ( el voto de calidad la presidenta Isabel Perelló superó el empate) los vocales habían acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado por Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave.

Noticias relacionadas y más

Unos meses antes, en marzo, se rechazó una propuesta inicial de archivo con respecto al resto de quejas, entre las que se encontraba la que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
  2. El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O
  3. Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
  4. Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía
  5. Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
  6. El Gobierno cerrará el curso parlamentario con 70 leyes en toda la legislatura, más de la mitad decretos
  7. Felipe VI y Letizia lideran el palco más explosivo del Mundial 2026
  8. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales

El CGPJ analiza si archiva definitivamente las quejas contra Peinado como pide el promotor que estudia el expediente

El CGPJ analiza si archiva definitivamente las quejas contra Peinado como pide el promotor que estudia el expediente

DIRECTO | El juez escucha al socio de Zapatero, 'Julito' Martínez, que implica al expresidente en el rescate de Plus Ultra

DIRECTO | El juez escucha al socio de Zapatero, 'Julito' Martínez, que implica al expresidente en el rescate de Plus Ultra

Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía

Ana Mestre, la jerezana aficionada a los toros que lidiará con los diputados como presidenta del Parlamento de Andalucía

La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros

La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros

El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra y Zapatero: "Sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio"

El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra y Zapatero: "Sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio"

Nuevo paso de la gigafactoría de IA de Móra la Nova: el Govern autoriza el suministro eléctrico necesario

Nuevo paso de la gigafactoría de IA de Móra la Nova: el Govern autoriza el suministro eléctrico necesario

Petro se despide de las tribunas con llamado a una huelga general contra De la Espriella

Illa descarta por ahora cambiar más piezas del Govern tras el relevo en Drets Socials

Illa descarta por ahora cambiar más piezas del Govern tras el relevo en Drets Socials