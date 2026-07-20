Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa EspañaPrensa internacionalLlegada selecciónPuigdemontAP-7David LucasAndy BurnhamOla calor
instagramlinkedin

Primera etapa

Los Reyes abren el homenaje a los nuevos campeones del mundo: pasillo de los trabajadores de la Zarzuela

La selección española, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca

La selección española, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbol, tras vencer por 1-0 a Argentina con gol de Ferrán Torres. 20 JULIO 2026 A. Pérez Meca / Europa Press 20/07/2026. Luis de la Fuente;Rodri;Ferrán Torres;A. Pérez Meca / A. Pérez Meca / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Reyes han recibido este lunes por la tarde en el Palacio de la Zarzuela a la selección española, apenas unas horas después de la final del Mundial. Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieron el domingo en el palco del estadio de Nueva York (EEUU) para apoyar al combinado nacional y compartieron la tribuna de autoridades con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros dirigentes internacionales.

Tras el pitido final, los cuatro bajaron al terreno de juego para saludar a los futbolistas antes de la ceremonia de entrega de medallas. Trump y el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, entregaron las medallas a los jugadores y el trofeo al equipo campeón, en una final marcada por el resultado de 1-0 y el gol de Ferran, que decidió el desenlace del encuentro.

Cuando los jugadores han entrado en el complejo de la Zarzuela, de traje y polo, se han encontrado a dos centenares de trabajadores de la Casa del Rey, entre funcionarios y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que les han querido hacer un pasillo de homenaje. La recepción en la Zarzuela ha servido como primer reconocimiento institucional a la selección tras su participación en el Mundial. Los jugadores estaban acompañados por el entrenador, Luis de la Fuente, otros miembros del cuerpo técnico y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

Tras un saludo uno a uno a los campeones, en los jardines del complejo, con la presencia de los trabajadores de la Zarzuela, Felipe VI ha dirigido unas palabras a los ganadores del Mundial. El Monarca ha elogiado el triunfo "épico" y el "camino largo" realizado hasta lograr la segunda estrella. El Monarca ha valorado el trabajo en "equipo" y el haber conseguido ser una "piña" para conseguir una victoria "ejemplar" y "legendaría". El Rey ha bromeado con el cansancio que deben de tener después de los partidos jugados, el viaje y la primera celebración, aunque ha dicho que seguro que es un "cansancio rico".

Noticias relacionadas

Los cuatro miembros de la familia real se han quedado charlando con los jugadores y el cuerpo técnico en los jardines unos minutos. Después del acto con los Reyes, el equipo tiene como siguiente parada el Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha continuado la jornada con el tradicional recorrido por las calles de la ciudad para compartir el éxito con los aficionados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
  2. Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
  3. Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía
  4. El Gobierno cerrará el curso parlamentario con 70 leyes en toda la legislatura, más de la mitad decretos
  5. Felipe VI y Letizia lideran el palco más explosivo del Mundial 2026
  6. Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
  7. La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares
  8. Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE pese al choque por la investigación fiscal

Los Reyes abren el homenaje a los nuevos campeones del mundo: pasillo de los trabajadores de la Zarzuela

Los Reyes abren el homenaje a los nuevos campeones del mundo: pasillo de los trabajadores de la Zarzuela

La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

Illa, en la toma de posesión de Raúl Moreno: "Es un cambio de conseller, no de políticas"

Julito confiesa por escrito al juez que se pactó el 1% del rescate de Plus Ultra para Zapatero

Julito confiesa por escrito al juez que se pactó el 1% del rescate de Plus Ultra para Zapatero

El presidente de Plus Ultra señala a Zapatero y "Julito" en el pago de una mordida por el rescate por sus labores de "acompañamiento"

El presidente de Plus Ultra señala a Zapatero y "Julito" en el pago de una mordida por el rescate por sus labores de "acompañamiento"

El PP usa la victoria de España para atacar a Sánchez: "La lección es que no estamos condenados a la decadencia"

El PP usa la victoria de España para atacar a Sánchez: "La lección es que no estamos condenados a la decadencia"

Ferraz cierra la primera ronda de las primarias satisfecha de la difícil victoria de Reyes Maroto en Madrid

Ferraz cierra la primera ronda de las primarias satisfecha de la difícil victoria de Reyes Maroto en Madrid

El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O

El Tribunal de Cuentas pospone la aplicación de la amnistía a Puigdemont y Mas por los gastos del 1-O