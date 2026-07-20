Raúl Moreno, el educador social forjado en las calles de Santa Coloma que da el salto a conseller

Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Empresariales o Ingeniería. Estos son los estudios que forman parte de los perfiles académicos más repetidos entre los consellers del Govern de la Generalitat en las últimas décadas. Raúl Moreno (Santa Coloma de Gramenet, 1978), sin embargo, es educador social, el primero con esta carta de presentación que próximamente se pondrá al frente del departamento de Drets Socials i Inclusió en sustitución de Mònica Martínez Bravo, como ha avanzado EL PERIÓDICO en exclusiva. No es un recién llegado, ya que hasta ahora ejercía de secretario general de la conselleria, pero antes se esculpió durante 12 años en la política municipal y otros nueve como diputado en el Parlament de Catalunya, buena parte de ellos dedicados a asuntos del área que se encargará de liderar en el Executiu.

Antes de dar el salto a la política y desde su juventud, Moreno realizó tareas como dinamizador sociocultural y educador social en entidades del sector social y trabajó en la empresa privada. Pero apenas hacía cinco años que se había afiliado a las juventudes del PSC, que lideró durante tres años entre 2006 y 2009, cuando se presentó por primera vez en las listas del partido en Santa Coloma de Gramenet, su ciudad natal, en el año 2003. A partir de 2009, cuando Núria Parlon asumió la alcaldía, se convirtió en uno de sus dirigentes de confianza. Ahora ambos se sentarán juntos en el Consell Executiu.

Raúl Moreno junto al exlíder del PSC Miquel Iceta y la exalcaldesa de Santa Coloma Núria Parlon, en el año 2017 / FERRAN NADEU

Al tiempo que se iba consolidando como un veterano concejal, Moreno se iba labrando también un rol en la ejecutiva nacional del PSC. Formó parte de ella durante los mandatos de Pasqual Maragall y José Montilla y volvió a ocupar una silla en el órgano de decisión del partido en 2021, coincidiendo con la etapa en que Salvador Illa se puso al frente de los socialistas catalanes. Entonces, ya llevaba seis años como diputado en el Parlament, donde ocupó por primera vez un escaño en 2015, año en que el PSC vivió una difícil legislatura tras encajar su peor resultado histórico con solo 16 representantes. Forma parte de la generación de cuadros que se implicaron activamente en la reconstrucción del espacio.

Constancia y vínculos

Moreno empezó entonces una trayectoria a fuego lento en la institución, más centrada en el trabajo constante y discreto parlamentario que en los focos y tejiendo vínculos con diputados de otros grupos en las negociaciones con un perfil alejado de la confrontación, incluso en pleno auge del 'procés'. Fue ponente de la ley de la renta garantizada de ciudadanía, que se aprobó por unanimidad en julio de 2017, justo cuando los independentistas estaban a las puertas de la organización del referéndum del 1-O. También ponente relator de la ley catalana de prevención de la pérdida y el desperdicio alimentario.

Raúl Moreno y Alícia Romero, con los diputados de Junts Josep Rius i Mònica Sales, en la legislatura pasada / ACN

Ya en 2021, con Illa como líder de la oposición en el Parlament, Moreno escala posiciones dentro del grupo y se convierte en portavoz adjunto del grupo. Continúa haciéndose cargo de la carpeta de asuntos sociales y se afianza también como un dirigente de la órbita de confianza del actual president de la Generalitat, que apuesta por él en agosto de 2024, tras ser investido, para ser el número dos de la conselleria de Drets Socials. Justo antes, participó como ponente en la ley del Tercer Sector Social, aprobada el pasado mes de mayo, e impulsó la ley de personas mayores, en trámite en el Parlament. Ya como secretario general de Drets Socials y junto a la consellera Martínez Bravo, el episodio más complejo y delicado que le ha tocado gestionar ha sido el de la crisis y refundación de la DGAIA tras las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes y las polémicas sobre el sistema de protección a la infancia. También se ha encargado del 'pla Cura', que tiene como objetivo acortar a 60 días el tiempo que se tarda en recibir la ayuda a la dependencia con la finalidad de reducir la lista de espera.

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Tras más de dos décadas dedicado a la política, con un carácter cercano labrado en la etapa de concejal y una capacidad negociadora puesta a prueba en la etapa parlamentaria, el dirigente está en disposición ahora de convertirse en el nuevo conseller de Drets Socials i Inclusió. "La mejor manera de luchar contra los discursos de odio es hacer una buena política social", defendió hace un año en una entrevista en Ràdio 4. Y justo hace una semana, en su perfil de LinkedIn, él mismo escribió que las políticas de derechos sociales "se hacen cada día desde la proximidad, en los barrios y en los municipios" y que es desde ahí donde se tiene que continuar "escuchando, colaborando y construyendo soluciones". Y es que el paso por la política municipal siempre deja huella.