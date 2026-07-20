Salvador Illa nombrará a Raúl Moreno como nuevo conseller de Drets Socials

El president de la Generalitat, Salvador Illa, se dispone a ejecutar el primer cambio en su Govern de la legislatura. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no continuará al frente del departamento a petición propia desde este mismo martes y será relevada en las próximas horas. Con su salida, el hasta ahora secretario general de la conselleria, Raúl Moreno, graduado en Educación Social, asumirá esta cartera con vocación de dar continuidad a la agenda desplegada hasta ahora en este ámbito. La previsión es que sea el único cambio que se produzca en el Consell Executiu justo a las puertas del parón estival y de que se cumplan dos años de la investidura de Illa.

La consellera ha tomado la decisión de irse por motivos personales y así se lo comunicó hace unas semanas al president, que ha mantenido una absoluta discreción hasta el punto de que no ha sido hasta el último momento cuando el conjunto de consellers ha conocido el cambio. En marzo del año pasado, este diario ya explicó que, por circunstancias familiares, la dirigente vivía a caballo entre Barcelona y Madrid, por lo que concentraba su agenda pública de lunes a jueves para conciliar, una dinámica que se ha mantenido y que ha sido objeto de crítica por parte de los partidos de la oposición por considerar que se trata de una situación que no es habitual en un miembro del Govern.

La independiente que refundó la DGAIA

Martínez Bravo fue una de las independientes por las que Illa apostópara incorporar al Govern tras su investidura el 8 de agosto de 2024. Doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology y licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, dejó la secretaria general de Inclusión en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dar el salto a la Generalitat. Con un perfil eminentemente técnico, la mayor crisis que ha tenido que gestionar durante estos casi dos años ha sido la de las presuntas irregularidades en la DGAIA y las polémicas sobre el sistema de protección a la infancia, un brete heredado de los gobiernos anteriores que acabó con la disolución de este organismo y la creación de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA).

El president de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera Mònica Martínez Bravo en el Palau / Enric Fontcuberta / EFE

La consellera también ha priorizado desde el inicio de la legislatura la reducción de las listas de espera en dependencia y la modernización del sistema de prestaciones sociales. Recientemente ha puesto también en marcha el 'pla Cura' para lograr que la ayuda por dependencia se acabe recibiendo en un plazo de 60 días y que los casos más graves cobren una prestación automática de 200 euros, una apuesta que el mismo president Illa ha definido como la "transformación más ambiciosa" desde que existe la ley.

Retos como este quedarán a partir de ahora en manos de Moreno, el nuevo conseller, que lleva años especializado dedicado a la carpeta de derechos sociales, materia de la que ya se encargaba en su labor de diputado cuando el PSC estaba en la oposición. Es, de hecho, el primer graduado en Educación Social que ostenta el mando en un departamento de la Generalitat. Moreno se ha forjado en la política municipal de Santa Coloma de Gramenet, donde fue concejal durante 12 años hasta que, en 2015, entró en el Parlament y ocupó un escaño hasta que fue nombrado secretario general de Drets Socials en 2024. El nuevo conseller es, pues, un pata negra del partido, en cuyas juventudes empezó a militar a los 18 años -lideró la JSC entre 2006 y 2009- y del que forma parte de la dirección.

La consellera Martínez Bravo con su secretario general, Raúl Moreno, que la sustituirá al frente del departamento / Generalitat de catalunya

Illa descarta una remodelación

Illa ha negado que vaya a impulsar una remodelación de su Govern. Quienes trabajan codo a codo con él recuerdan que no es un dirigente proclive a los cambios cuando considera que el engranaje funciona. Para él, el relevo en Drets Socials responde única y exclusivamente a la voluntad de la hasta ahora consellera de dejar la Generalitat y no a que tenga vocación de rediseñar la composición del Executiu.

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Más allá de la consellera de Drets Socials, el foco se ha situado esta semana en la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, después de que Junts haya roto el gobierno municipal de Girona con Guanyem y ERC. La dirigente, que es también portavoz del Govern, no ha revelado si volverá a ser alcaldable en las elecciones municipales del año que viene y defiende que está centrada en su responsabilidad como consellera y en retos como el de la vivienda y Rodalies. Fuentes socialistas sostienen que los planes de Illa pasan por mantenerla el máximo de tiempo posible ejerciendo como uno de los principals tótems de su Govern, al tiempo que es consciente de que es la apuesta más segura que tiene el PSC para conquistar la alcaldía de Girona, la única capital de provincia que no gobiernan. Los comicios seran en mayo de 2027, por lo que el president tiene aún margen para decidir si habrá o no más cambios.