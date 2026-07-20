Junqueras responsabiliza a Junts del crecimiento de Aliança Catalana: "Cuando nunca eres útil, tus votantes votan a cualquier inútil"

"Cuando nunca eres útil, puede acabar pasando que tus votantes voten a cualquier inútil". Con este dardo, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha elevado la presión contra Junts para que sus siete diputados apoyen el nuevo modelo de financiación cuando se discuta en el Congreso. Así, en una entrevista en SER Catalunya, ha responsabilizado a los posconvergentes de los buenos resultados de formaciones como Aliança Catalana en las últimas encuestas.

"Su crecimiento solo se entiende en la medida que Junts ha decidido no ser útil en muchas cuestiones", ha respondido el líder republicano a la pregunta de por qué votantes independentistas se decantan ahora por las propuestas de Sílvia Orriols. Además de la nueva financiación, Junqueras también se ha referido a la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuestión que Junts sí prevé apoyar, o al consorcio de inversiones.

"Espero que permitan la tramitación [del nuevo modelo] por el bien de todo el mundo: para ellos mismos y para Catalunya. Espero que a Junts no se le pase por la cabeza votar con el PP y Vox contra los hospitales y las escuelas", ha afirmado el republicano. De este modo, Junqueras ha alegado que los recursos adicionales que el Gobierno inyectaría a las comunidades -22.000 millones en total, 4.700 millones en el caso de Catalunya- irían destinados a educación y sanidad.

Así, ha asegurado que las batallas entre Junts y los socialistas no sirven "para nada", y a instado a todos ellos a "pensar en Catalunya".

El dardo de Junqueras al partido liderado por Carles Puigdemont tiene especial relevancia después del resultado de la última encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que sitúa a los posconvergentes como cuarta fuerza - por detrás de PSC, ERC y Aliança Catalana- y pasando de tener 35 diputados a retener solo entre 16 y 18 escaños en el Parlament.

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Los posconvergentes han avisado en más de una ocasión que no prevé apoyar la formulación de financiacinón pactada entre ERC y el Gobierno, ya que consideran que "perpetúa el café para todos". La formación exige a los republicanos renegociar el nuevo modelo y defiende que el único modelo aceptable para "revertir" el déficit fiscal estructural de Catalunya -que cifra en más de 22.000 millones de euros- sería una especie de concierto económico parecido al que tienen el País Vasco o Navarra.