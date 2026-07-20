Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EspañaPrensa internacionalLlegada selecciónFerran TorresRaúl MorenoLamine YamalBarcelonaAudiencia TVCamiseta EspañaOla calorVida bosque
instagramlinkedin

Final en Nueva York

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos.

Donald Trump charla con Leonor y Sofía, en presencia de Letizia, en el momento de intercambiar los regalos. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante la final del Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas este lunes por la Casa del Rey.

El presidente de Estados Unidos entregó al Monarca una moneda conmemorativa que hace referencia a su condición de 45º y 47º presidente del país. Por su parte, Felipe VI regaló a Trump otra moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en un gesto que reflejó la cordialidad entre ambos mandatarios. La Zarzuela ha informado de que el mandatario estadounidense entregó cuatro divisas a la familia real, que se estrenó al completo en una competición oficial en un campo de fútbol.

Noticias relacionadas

La selección española, que se impuso 1-0 a Argentina, llegará a Madrid de Nueva York seobre las dos y media de la tarde y después iniciará una gimcana de celebraciones que acabará a altas horas de la madrugada.

Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York.

Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones generales, al completo: datos internos, cruces y respuestas individuales
  2. Yolanda Díaz claudica del liderazgo de Sumar en el Gobierno y se vuelca en su búsqueda de apoyos para la OIT
  3. Los expertos alejan el regreso de Puigdemont y anticipan un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía
  4. El Gobierno cerrará el curso parlamentario con 70 leyes en toda la legislatura, más de la mitad decretos
  5. Felipe VI y Letizia lideran el palco más explosivo del Mundial 2026
  6. Urtasun reprocha a Marlaska que la policía continúe en el edificio de Via Laietana tras ser declarado espacio de memoria
  7. Zapatero mantiene la interlocución con Sánchez, ministros y la cúpula del PSOE pese al choque por la investigación fiscal
  8. El TJUE desarma las dudas que Marchena pensaba elevar en caso de que el TC amnistiase antes la malversación

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

La eliminación de dos delitos contra Begoña Gómez obliga a Peinado a ordenar un ajuste en las posiciones de las acusaciones populares

Raúl Moreno, nuevo conseller de Drets Socials en sustitución de Mònica Martínez Bravo

Raúl Moreno, nuevo conseller de Drets Socials en sustitución de Mònica Martínez Bravo

Salvador Illa nombrará a Raúl Moreno como nuevo conseller de Drets Socials

Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

ERC reclama desbloquear la reforma de la Ley del Deporte y pregunta al Gobierno por las selecciones catalanas

ERC reclama desbloquear la reforma de la Ley del Deporte y pregunta al Gobierno por las selecciones catalanas

Feijóo critica el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial en Bilbao: "Al totalitarismo se le planta cara"

Feijóo critica el intento de sabotaje de la emisión de la final del Mundial en Bilbao: "Al totalitarismo se le planta cara"

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral

Sánchez sella la plena reconciliación con Argelia con el gas como pieza clave bilateral