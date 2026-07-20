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Caso Koldo

Jésica Rodríguez se acoge a su derecho a no declarar por los "enchufes" que Ábalos le consiguió en Ineco y Tragsatec

La expareja del exministro Ábalos estaba citada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias tras la condena del Supremo

La expareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional

La expareja de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional / Eduardo Parra

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Cristina Gallardo

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Madrid
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Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar como imputada en el caso Koldo en relación con su contratación de carácter irregular en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

El juez del caso, Ismael Moreno, la imputó tras conocerse la condena del Tribunal Supremo y también implica iniciariamente en los mismos hechos a Joseba García, hermano del que fuera asesor ministerial Koldo y a Ignacio Zaldívar, que era el director de Gestión Administrativa de Adif cuando tuvieron lugar las contrataciones y están también llamados a declarar.

Rodríguez ha comparecido a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que incardina sus acusaciones en la sentencia del alto tribunal que condenó a Ábalos a 24 años de prisión, que señalaba la existencia de "datos que apuntan a la intervención" del hermano de Koldo y Zaldívar en la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La sentencia del 'caso mascarillas' enmarcó la contratación de la ex de Ábalos en las mencionadas entidades públicas como "prácticas de enchufismo". Los magistrados destacaron que Rodríguez se embolsó 43.950 euros sin ir a trabajar y atribuyeron a Ábalos gestiones para "activar" su contratación y "facilitar" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".

Archivo - El hermano de Koldo García, Joseba García, comparece en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España).

El hermano de Koldo García, Joseba García, comparece en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 23 de abril de 2025, en Madrid (España). / Europa Press - Archivo

Anticorrupción acusa a Rodríguez, García y Zaldívar de presuntos delitos de malversación y de un delito de tráfico de influencias, subrayando la "eventual responsabilidad penal" de la expareja de Ábalos, a la que sitúa como "principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación" en las dos empresas públicas.

Implicación de Pardo de Vera

El Ministerio Público incidió en que Zaldívar advirtió a los responsables de Tragsatec que "Rodríguez tenía algún tipo de vínculo con el ministro Ábalos y que la presidenta de Adif tenía interés en que fuera contratada".

La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el ‘caso koldo’, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). La declaración de Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar se produce este lunes 20 de julio de 2026 ante el Juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, por los delitos de malversación y tráfico de influencias. 20 JULIO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 20/07/2026. José Luis Ábalos;Jessica Rodríguez;Joseba García;Ignacio Zaldívar;Ismael Moreno;Eduardo Parra;category_code_new

La expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el ‘caso koldo’, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). La declaración de Jéssica Rodríguez, Joseba García e Ignacio Zaldívar se produce este lunes 20 de julio de 2026 ante el Juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, por los delitos de malversación y tráfico de influencias. 20 JULIO 2026 Eduardo Parra / Europa Press 20/07/2026. José Luis Ábalos;Jessica Rodríguez;Joseba García;Ignacio Zaldívar;Ismael Moreno;Eduardo Parra;category_code_new / Eduardo Parra / Europa Press

Por su parte, en su declaración como testigo en el juicio del 'caso mascarillas', Zaldívar reconoció que la presidenta de Adif le trasladó que el entonces ministro Ábalos "la había llamado" porque alguien en Ineco "estaba molestando a Jésica".

Noticias relacionadas y más

El excargo de Adif, que se autodefinió como una "correa transmisora" de información entre Ineco y Pardo de Vera, negó que nadie le pusiera en conocimiento que había una persona que se encontraba en una "situación especial" porque "no fichaba", en alusión a la ex de Ábalos. "No, no, hubiese sido una anomalía inadmisible", subrayó. Asimismo, este directivo se refirió durante el juicio a la "altivez" y "soberbia" cuando trató con la exnovia de Ábalos para solucionar un problema relacionado con unos cheques de comida, un asunto al que no le dio "mayor importancia".

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