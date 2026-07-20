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Cumbre en Argel

España cierra con Argelia un acuerdo político para aumentar las importaciones de gas

Sánchez y el presidente argelino escenifican la recuperación de las relaciones bilaterales y se comprometen a cooperar en ámbitos políticos, económicos y comerciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en Argel.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en Argel. / Pool Moncloa / Fernando Calvo / Europa Press

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España ha cerrado este lunes un acuerdo político con Argelia para aumentar las importaciones de gas procedentes de este país y que ejemplifica la plena recuperación de la interlocución bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental. El acuerdo, según fuentes del Gobierno español, se cerró en el marco de la visita realizada por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Argel y durante la que se entrevistó con el presidente del país, Abdelmayid Tebún.

En una comparecencia conjunta, ambos resaltaron la relevancia de que dé inicio una nueva etapa en la relación bilateral que pretende que impulse no solo más importaciones de gas, sino una cooperación estrecha en muchos ámbitos político, económicos y comerciales. Sánchez ha protagonizado este lunes su primera visita en seis años a Argelia, con la que pretende evidenciar la plena recuperación de la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y con el gas como pieza clave de esa relación.

El Gobierno considera que la crisis por el respaldo que dio Sánchez a la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, apoyo que se sigue manteniendo, ya quedó atrás como pudo verse en el viaje que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hizo a Argel el pasado mes de marzo. Una visita en la que el presidente argelino, Abdelmayid Tebboune, comunicó la reactivación del Tratado de Amistad con España que había quedado suspendido.

Sánchez ha estado acompañado en esta visita por Albares y por su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, una presencia que denota la relevancia que el Gobierno da a uno de los objetivos del viaje, el relacionado con el ámbito energético. Prueba de ello es que este lunes han estado también en la capital argelina los representantes de las cuatro empresas españolas clave en este sector: Repsol, Naturgy, Moeve y Enagás.

Argelia es el principal suministrador de gas a España (casi un 34% del que importa procede del país magrebí), pero la intención es aumentar ese flujo, tanto a través del cauce principal, el gasoducto Medgaz, como el gas natural licuado que llega en barcos metaneros.

Más allá del gas, el Gobierno espera que se sienten también las bases para poder llegar a acuerdos de cooperación en el desarrollo de energías renovables y aumentar las exportaciones a Argelia, país con el que hay un déficit importante.

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Sánchez iniciará su visita con una reunión con el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, antes de hacer la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Mártires de la independencia argelina, mantener un encuentro con empresarios españoles con intereses en el país, y entrevistarse con el presidente argelino.

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