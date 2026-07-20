ERC y Comuns reclaman a Illa más cambios en el Govern tras el relevo en Drets Socials: "Hay cosas que no funcionan"

La sustitución de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, por su hasta ahora número dos, Raúl Moreno, ha dejado insatisfechos a todos los grupos del arco parlamentario catalán. Las críticas de Junts y del PP se daban ya por descontadas, pero no tanto las de sus socios de investidura. Sin embargo, ERC y Comuns esperaban cambios más profundos en el Executiu a las puertas del segundo aniversario de la investidura de Salvador Illa, y así se lo han hecho saber al president nada más conocerse la noticia del relevo de Bravo.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha afirmado que la salida de la consellera demuestra que "hay cosas que no funcionan" en el Executiu y ha aventurado que no será el único cambio de carteras. "Un Govern en estas condiciones es bastante precario para los retos que tiene Catalunya", ha advertido la republicana, que ha aprovechado para avisar a Illa que antes de hablar de presupuestos para 2027 tiene que "ordenar" el Ejecutivo. Así, la republicana ha apuntado a la situación de diversos departamentos: "Una consellera que vivía en Madrid, una consellera que se quejaba de las bajas pero que hace más de tres meses que está de baja y una consellera de Territori que sabemos que se presentará a las municipales de Girona", ha dicho refiriéndose a Martínez Bravo, Olga Pané (Salut) y Sílvia Paneque (Territori).

Los Comuns han enmarcado el relevo en una decisión personal de la consellera y se han centrado en recordar a Moreno los "grandes retos" que tiene por delante, como compatibilizar la renta garantizada de ciudadanía con las rentas del trabajo y la prestación de la ayuda para la vivienda, así como el Ingreso Mínimo Vital y la gestión de las ayudas por dependencia. "El nuevo conseller tendrá mucho trabajo, le deseamos suerte porque no tendrá materias sencillas. Estaremos atentas a cómo las gestiona" ha asegurado la portavoz de los Comuns, Aina Vidal.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach / ACN

Sin embargo, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dejado caer que sí que hacen falta más movimientos en el Govern. Ha vuelto a insistir en que se trocee la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica por considerar que sobre la espalda de Sílvia Paneque recaen demasiadas carpetas de peso, como vivienda, Rodalies y las políticas medioambientales. "Es inasumible para una única consellera", ha considerado dando por sentado que habrá remodelación si Paneque es alcaldable en Girona en las próximas elecciones municipales.

El PSC, no obstante, defiende que la conselleria de Territori está "funcionando bien" porque está afrontando retos "estructurales" y ha recordado que el partido tiene previsto nombrar a más alcaldables en noviembre y en febrero, después de la primera tanda que ya tuvo lugar en junio. "Es al president a quien les corresponden los cambios", se ha limitado a decir la portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha hecho una acérrima defensa de que el relevo en Drets Socials "no responde a ninguna crisis" y que las insinuaciones de que es por la crisis de la refundada DGAIA son "comentarios malintencionados e injustos". El cambio, ha subrayado, se ha producido a petición de la hasta ahora consellera.

La oposición quiere "cambios estructurales"

También para Junts el relevo en Drets Socials "queda muy y muy corto", aunque en su caso la crítica al Executiu de Illa es mucho más agria. El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha avisado al president de que necesita "un cambio estructural": "Hace tiempo que reclamamos una remodelación profunda de este Govern. Lo que ha hecho ha sido una operación de maquillaje". Así, Vergés ha recordado que el Parlament ha reprobado y solicitado el cese de tres consejeras -Paneque, Núria Parlon y Esther Niubó- , por lo que ha advertido que "no es una cuestión de uno o dos consellers".

El posconvergente también ha aprovechado para desear "suerte y aciertos" a Moreno, aunque ha recordado que hasta ahora era su número dos, por lo que le ha hecho "corresponsable de la mala gestión" que el partido atribuye a la conselleria. "Nos da miedo que sea un cambio de cara pero no de rumbo, aunque al menos ejercerá desde Catalunya", ha rematado, haciendo referencia al hecho de que la hasta ahora consellera vivía a caballo entre Barcelona y Madrid, una situación poco habitual entre los miembros del Consell Executiu que desveló EL PERIÓDICO en abril de 2025.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés / Enric Sitjà Rusiñol / ACN

Junts fue uno de los partidos que más criticó esta anomalía y, de hecho, lo llevó al Parlament hace tan solo una semana. En una batería de preguntas dirigidas al Govern, el grupo pedía explicaciones por lo que consideraba una "baja agenda pública" de la consellera entre los viernes y los domingos, y aportaba datos de ello. Según los cálculos del grupo, la consellera solo tuvo agenda pública siete de los 47 viernes analizados, un 14,9%; tres de 48 sábados, un 6,3%, y uno de 49 domingos, un 2%. El partido reclamaba saber también cuántas invitaciones o peticiones para asistir a actos celebrados durante esos días han sido rechazadas en el último año.

También el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que el relevo en la conselleria es un "síntoma del agotamiento" del Govern que, dice, no gobierna y no afronta los problemas que preocupan a los ciudadanos. Así, en rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación ha dicho que "el relevo más importante que se debe afrontar es el del presidente de la Generalitat".

Del Ministerio a la conselleria

Martínez Bravo asumió la cartera de Drets Socials i Inclusió el 12 de agosto de 2024, cuatro días después de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. Su incorporación al Executiu fue presentada como una de las apuestas de Illa por captar talento para el Govern. Doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y licenciada en Economía por la Universitat Pompeu Fabra, Martínez Bravo dejó la Secretaría General de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para incorporarse a la Generalitat.

El president, Salvador Illa, con la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. / Norma Vidal / ACN / ACN

Cuando aceptó el cargo, residía en Madrid junto a su pareja, que trabaja en el ámbito universitario, y su hija. La proximidad del inicio del curso escolar llevó a la familia a mantener al menos durante aquel año académico su residencia en la capital, mientras la consellera se desplazaba regularmente a Barcelona y se alojaba en casa de sus padres, en el barrio de La Prosperitat, donde se crió.

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Sobre su actividad durante los fines de semana, Martínez Bravo ya explicó en 2025 que concentraba la mayor parte de sus actos públicos entre el lunes y el jueves y que solía reservar los viernes para reuniones internas y trabajo sin proyección pública. También aseguró que permanecía conectada durante los sábados y los domingos, y que pagaba de su bolsillo los billetes de AVE y que viajaba sin escolta, por lo que sus desplazamientos entre las dos ciudades no suponían un coste público añadido.