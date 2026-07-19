Reyes Maroto y Enma López animan a votar hoy en las primarias del PSOE de Madrid

Las dos candidatas en las primarias del PSOE a las elecciones municipales de 2027 en Madrid, Reyes Maroto y Enma López, han votado este domingo en sus agrupaciones y han coincidido en llamar a la militancia socialista a ejercer su derecho al voto para ganar el Ayuntamiento de la capital.

Reyes Maroto, actual portavoz del Grupo socialista en Cibeles, ha dicho que "sale a ganar como la roja" este domingo y ha animado a la militancia a "votar libremente" en este "ejercicio de democracia interna" que reforzará al partido.

"Hoy es un día muy importante para el PSOE de la ciudad de Madrid porque vamos a elegir libremente la candidatura para la alcaldía del 2027 con el único objetivo de ganar las elecciones", ha dicho Maroto al depositar su voto en la Agrupación socialista de Madrid Centro.

Su candidatura se basa en "un trabajo en equipo, y en un proyecto con raíces en el que hemos trabajado en estos 3,5 años desde las agrupaciones y la militancia, tendiendo redes con el conjunto de la ciudadanía" para ensanchar la base social y ganar las próximas elecciones.

Enma López, hasta ahora portavoz adjunta del Grupo municipal y que ha dado la sorpresa al presentar su candidatura a estas primarias, se ha declarado "muy orgullosa" del trabajo hecho en la campaña, que devuelto "la ilusión" a muchos militantes y ha animado a participar en esta jornada.

López ha dicho que sí contará con Reyes Maroto en su equipo si sale elegida hoy. En el día siguiente a las primarias, "todos y todas pertenecemos al mismo partido", que no puede permitirse "el lujo de desperdiciar el talento", ha dicho sobre Maroto y quienes apoyaron a la actual portavoz socialista.

"Son compañeras, personas que quiero, a las que respeto y admiro", por lo que "a partir de mañana, todas a una", ha dicho López al ser preguntada por los periodistas.

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Además de las 21 agrupaciones, este domingo se abren 22 casas del pueblo, y el resultado se dará a conocer a las 19.30 cuando el secretario general del PSOE-M, Óscar López, proclamará la candidata.