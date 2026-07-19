Puigdemont tilda de "indecencia" e "insulto" que Catalunya aporte el 19% del PIB y reciba el 8,6% de la inversión del Estado

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado de "auténtica vergüenza", "indecencia" y "un insulto" que Catalunya aporte el 19% del PIB español, pero reciba solo el 8,6% de las inversiones del Estado. "El año pasado, un ciudadano de Catalunya recibió 162,6 euros de inversión del Estado, mientras que uno de Madrid recibió 452,3 euros", ha criticado.

En un artículo publicado en la red social X, Puigdemont también ha señalado que la asignación directa de los ministerios representa únicamente el 3,2% del total (201 millones de euros), una cifra que, según ha denunciado, es siete veces inferior a la de Madrid. "Allí donde decide el Consejo de Ministros es donde la marginación de Catalunya es más absoluta", ha afirmado. Por ello, ha sostenido que "ningún diputado catalán" debería votar a favor de unos presupuestos de un Gobierno que, a su juicio, no ha cumplido sus compromisos.

"Asfixia estructural"

En el artículo, titulado "Los datos oficiales confirman la persistente asfixia de Catalunya", Puigdemont sostiene que España ha sometido a la economía y la sociedad catalanas a una "asfixia estructural" que, según afirma, "amenaza gravemente la prosperidad de Catalunya y el bienestar de los ocho millones de catalanes".

El líder de Junts también ha criticado el "triunfalismo" y el "conformismo" que, en su opinión, se han instalado en el relato oficial y en los medios de comunicación. "Se ha ido enquistando una cultura política española en la que lo normal y generalmente aceptado es que los catalanes valgan menos, reciban menos y estén controlados a golpe de BOE, de togas, de policías o de medios", ha afirmado.

Críticas al Gobierno y a Illa

Puigdemont ha recordado que el Ejecutivo español "ocultó" durante un año y medio las cifras de ejecución presupuestaria y que fue el Consejo de Transparencia quien obligó a publicarlas tras una denuncia presentada por Junts. Además, ha asegurado que, en las tres últimas liquidaciones oficiales de inversión del Estado, Catalunya ocupa el último lugar entre las 19 demarcaciones en ejecución presupuestaria durante 2023, 2024 y 2025.

"Es una auténtica vergüenza. Una indecencia. Un insulto a todos los catalanes y a los esfuerzos que hacen personas, familias y empresas para salir adelante, llegar a fin de mes, pagar unos impuestos cada vez más asfixiantes e intentar crear riqueza", ha afirmado.

A partir de esos datos, el líder de Junts se ha preguntado "cómo se puede votar a favor de unos presupuestos españoles si antes no se ha ejecutado todo lo que se debe y se ha añadido el diferencial que nos separa de Madrid". También ha rechazado la propuesta de crear consorcios paritarios para controlar la ejecución presupuestaria, al considerar que Madrid no necesita ningún mecanismo de este tipo y sigue recibiendo una sobreinversión.

Por último, Puigdemont ha cargado contra el Govern de Salvador Illa. "Un Gobierno catalán que acepte esta situación no sirve para defender los intereses del país, no es en ningún caso un Gobierno de todos ni puede contar con el apoyo de ningún diputado que quiera una Catalunya próspera y libre", ha sostenido.

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El expresidente ha concluido que el Gobierno español tenía "la oportunidad de demostrar que los independentistas no teníamos razón", pero ha asegurado que "son sus propias cifras las que nos la dan".