90 años del PSUC: su herencia y una lección de unidad en tiempos de fragmentación

En tiempos de polarización, de ascenso de la extrema derecha y de fragmentación de la izquierda, no es de extrañar que haya quien recuerde con añoranza el PSUC, el gran partido de izquierdas y antifranquista catalán acuñado poco después del alzamiento militar de 1936 y que sobrevivió en la clandestinidad durante toda la dictadura. Justo este 23 de julio se conmemora los 90 años de su nacimiento, aunque ya hace casi 30 que se disolvió de facto. ¿Qué queda del legado de una formación que logró unir a las izquierdas en medio de una guerra? ¿Quiénes son sus herederos?

El historiador y militante del PSUC Andreu Mayayo apunta a que hay distintos legatarios dentro del mundo político, sindical y de los movimientos sociales que en estos momentos existen en Catalunya. Reivindica que Esquerra Verda, partido creado en el año 2021 después de la extinción de ICV, acaba de llegar a un acuerdo con la asociación PSUC histórico y se reconocen como descendientes, pero también los Comuns defienden que parte de su patrimonio se cobija en sus filas, así como CCOO, cuya fundación fue impulsada por el conmemorado partido.

El legado del PSUC está repartido entre distintos partidos demócratas catalanes, no se lo puede atribuir uno solo Antoni Batista — Periodista y profesor

"El legado del PSUC está repartido entre distintos partidos demócratas catalanes, no se lo puede atribuir uno solo, sería caer en un gran margen de error", defiende el periodista y profesor Antoni Batista, autor del libro 'A la caça del PSUC' (Editorial Pòrtic) y que formó parte del aparato de propaganda clandestino del partido. Que fue "un gran contenedor" lo demuestra, asegura, el hecho de que dirigentes que se enrolaron en las filas del PSUC acabaron después, ya en democracia, repartidos por todo el arco parlamentario.

Cuantitativamente, en los Comuns -y antes ICV- y en el PSC -uno de los más significativos fue Jordi Solé Tura- es donde más afiliados acabaron, pero recuerda Batista que también el resto de partidos, desde Convergència, ERC o incluso el PP -su exlíder Josep Piqué fue militante comunista- se nutrieron de cuadros suyos. De hecho, dada su capacidad de convertirse en el partido vertebrador contra la dictadura y de defensa de las libertades sociales y nacionales, Batista resume que, en realidad, el patrimonio del PSUC es la propia democracia catalana. "Está claro que unos más que otros", matiza.

Antonia Castellana (PSUC), presidiendo una reunión de la corporación municipal de Molins de Rei tras ser elegida primera alcaldesa en las elecciones de 1979. / EP

Para Antònia Castellana, que fue una de las 21 primeras mujeres alcaldesas, en su caso en Molins de Rei, tras las elecciones municipales de 1979, es difícil afirmar que haya algún partido ahora que pueda definirse como heredero del PSUC pese a que Sumar y Podemos "intentan representar" su legado. "El país es ahora muy distinto, no tiene nada que ver con la represión de entonces. Tampoco la gente es la misma, el legado de Jordi Borja o Solé Tura queda muy lejos ya, pero yo no renuncio", asegura. Su mandato como primera alcaldesa en un municipio del Baix Llobregat no fue precisamente sencillo. "Mujer y comunista después de una dictadura, no fue fácil ni entre los propios ni entre los de fuera", resume.

La experiencia frentepopulista

En lo que sí coinciden al unísono los tres es que, en un momento en el que la extrema derecha crece en España y en Europa, la izquierda debería tener más presente que nunca la posibilidad de tejer alianzas y forjar frentes electorales. "El PSUC nace en un momento muy complicado, al inicio de la Guerra Civil. Su voluntad es interferir en el combate contra el fascismo y por eso decide que hay que unificar el movimiento obrero y el comunista, pero también ejercer una política frentepopulista", explica Mayayo sobre los motivos que llevaron a la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, la federación catalana del PSOE y el Partit Català Proletari a unirse.

El historiador Andreu Mayayo, en una exposición en la Model / SANDRA ROMÁN

"El espíritu y la cultura del PSUC, hoy no los tenemos. Lo que tenemos son organizaciones de izquierdas cada vez más sectarias con dificultades para articularse orgánica y electoralmente", lamenta. Y apunta cuál podría ser el primer paso: tejer una candidatura unitaria en el Senado para impedir que el PP vuelva a dominar la Cámara con mayoría absoluta.

Tenemos organizaciones de izquierdas cada vez más sectarias con dificultades para articularse orgánica y electoralmente Andreu Mayayo — Historiador y militante del PSUC

Para Batista, más bien lo que falta es la "unidad de las fuerzas democráticas" en general y recuerda que la lección histórica que debería tenerse en cuenta y que no se ha acabado de entender es que la extrema derecha "ya estaba dentro de los parlamentos hasta el momento antes de dar apoyo al fascismo". Cita, en este sentido, una frase de Paco Candel -que fue simpatizante del PSUC- que llama a tener presente: "Una de las diferencias entre el fascismo y la democracia es que la democracia tolera al fascismo y el fascismo no tolera a la democracia". Los cordones sanitarios, "han fracasado", sentencia ante la situación política actual.

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También Castellana aboga por una organización de las izquierdas: "No puede ser que nos resignemos a verlas venir y que vuelva el nazismo". Mayayo señala que hay que estar muy atentos a qué está pasando en Alemania, con el rearme y con el hecho de que Alternativa por Alemania sea primera fuerza en intención de voto. "La historia no se repite igual, pero rima", lanza a modo de aviso.