Estados Unidos impulsa un gran centro militar en Marruecos, a tan solo 300 Km de Canarias

Los avances militares, a tiro de piedra de Canarias, se consolidan. Estados Unidos ha impulsado, a solo 300 kilómetros del Archipiélago, un gran centro africano de entrenamiento militar y de drones en el marco del memorando de cooperación militar firmado con Marruecos para el periodo 2026-2036. Ubicado en Tan-Tan, junto a la costa atlántica, el complejo aspira a convertirse en el principal centro de entrenamiento militar del continente y está previsto que entre en funcionamiento antes de 2030. Para Canarias, las implicaciones trascienden el ámbito estrictamente militar. "En términos de flujos migratorios, podría traducirse en un mayor control o, por el contrario, en un descontrol si Marruecos, con el respaldo de Washington, decide dejar de controlar las salidas de cayucos y pateras hacia Canarias", explica el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea Frédéric Mertens. Un escenario toma fuerza si se tiene en cuenta que la relación entre Donald Trump y el Gobierno de Pedro Sánchez no atraviesa su mejor momento y "la migración ya se ha utilizado como un instrumento de presión sobre España", explica el experto.

La presencia de Washington

Tan-Tan –que también está muy cerca del Sáhara– es, además, uno de los principales escenarios de African Lion, las mayores maniobras militares organizadas por el Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM), y que se desarrollan frente a Canarias. En su última edición participaron más de 10.000 militares de 20 países diferentes. La creciente presencia militar de Estados Unidos en el norte de África vuelve a situar a Canarias en una posición estratégica, tanto para la defensa de España como para el dispositivo de seguridad de la OTAN en su flanco sur.

En lo que respecta a la colaboración entre Estados Unidos y Marruecos, se materializó hace unos meses con la firma de un acuerdo de cooperación militar que contempla, entre otras cuestiones, la adquisición de material estadounidense por parte de Rabat. "Ahora hace falta ayudar al país norteafricano para que pueda utilizar eficazmente esas armas", subraya el Mertens.

Washington continúa reforzando de esta manera su presencia en África, especialmente tras la pérdida de influencia de potencias históricas como Francia y Reino Unido y el creciente protagonismo de China y Rusia en el continente. "Trump intenta arrebatar todo lo que pueda a China, porque Pekín es el enemigo número uno, más que Irán, más que Rusia o cualquier otro país. Si China se mueve por algunos países africanos, obviamente Trump también querrá hacerlo".

Los flujos migratorios

Y todos estos movimientos que se desarrollan en el tablero geopolítico internacional tienen una especial incidencia en Canarias, por su cercanía geográfica. El gran centro africano estará compuesto por tres grandes áreas: un espacio de entrenamiento militar, una academia de drones y un centro de innovación y experimentación. Es todo un laboratorio en el ámbito de la defensa en el que se combinarán el entrenamiento de militares, la formación en sistemas no tripulados y el desarrollo y prueba de nuevas tecnologías de defensa.

Más allá del ámbito estrictamente militar, el refuerzo de la cooperación entre Estados Unidos y Marruecos invita a preguntarse qué incidencia real puede tener sobre la ruta migratoria hacia las Islas estos movimientos. Rabat desempeña un papel clave en el control de las salidas desde la costa atlántica y, por tanto, cualquier cambio en su estrategia de cooperación en materia de seguridad puede tener repercusiones sobre esta ruta. La evolución de esos movimientos dependerá ahora de las decisiones que adopte Marruecos en coordinación con Washington.

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Otro de los aspectos más llamativos del proyecto es su ubicación, próxima al Sáhara. La elección del emplazamiento también lanza un mensaje geopolítico a la región. "Es una manera de frenar las amenazas a la estabilidad y de reforzar una zona que va desde el Sáhara hasta Libia. Ahí confluyen muchos intereses, tanto para Marruecos como para Estados Unidos, que buscan incrementar su cooperación y reforzar la estabilidad de toda esa región", advierte Mertens. Para España, estos avances militares pueden representar "una amenaza" a la que se debe prestar atención. La proximidad entre ambos países y la posición de Canarias como principal frontera sur del país convierten al Archipiélago en un territorio especialmente delicado: "Cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir en Canarias afectaría a toda España".