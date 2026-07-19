Junqueras aguarda al Supremo para ser el candidato de ERC por primera vez en una década

La reacción de ERC al aval europeo a la ley de amnistía se ha focalizado en la vertiente más épica y reivindicativa del asunto: los republicanos han proclamado que es una "victoria del independentismo" que los tribunales españoles deben aplicar "sin más dilación". Sin embargo, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene otra implicación clave para el partido: abre la puerta de par en par a que su líder, Oriol Junqueras, pueda ser candidato efectivo a la presidencia de la Generalitat por primera vez en más de una década. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.

En 15 años al frente de ERC, Junqueras ha sido candidato a todo: a la alcaldía de Sant Vicenç dels Horts; al Parlamento Europeo; al Congreso y a la Presidencia de la Generalitat. No obstante, desde que en 2017 fue encausado por el referéndum del 1-O, todas sus candidaturas han sido simbólicas, ya que la posibilidad de ejercer el cargo tras las elecciones estaba descartada. Y desde que fue condenado en 2019, directamente no ha podido concurrir a ninguna elección.

Para encontrar la última candidatura efectiva de Junqueras a la presidencia de la Generalitat -la de 2017 fue simbólica- hay que remontarse a 2012, cuando logró quedar en segunda posición. 14 años después, la posibilidad de volver a ser candidato está más cerca que nunca. La última barrera es el Supremo. Tras las vacaciones de verano deberá decidir si acepta el fallo europeo y le aplica la amnistía por el delito de malversación, lo que pondría fin a la inhabilitación que pesa sobre él hasta 2031 y le devolvería íntegramente sus derechos políticos. También el de ser candidato.

Oriol Junqueras, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové se abrazan tras conocer el aval europeo a la amnistía. / Alejandro García / Efe

ERC interpreta que el Supremo no tiene más margen para demorar la cuestión porque el fallo del TJUE ha sido claro. "Incluso más de lo que nos esperábamos", explica una voz autorizada del partido. Pese a todo, nadie en la formación se atreve a descartar otro quiebro del alto tribunal. El propio Junqueras expresó el viernes que el Supremo hará "todo lo posible" para no aplicar la ley de amnistía. La confianza íntima es que, esta vez, no lo logrará.

Las señales

A Junqueras no le gusta hablar en público de su candidatura a la Generalitat. Prefiere recordar que la inhabilitación no le deja ejercer su pasión: ser profesor universitario. Sin embargo, ha ido dejando señales de que quiere ser candidato. Lo hizo en el discurso para valorar el fallo europeo: "Espero poder volver a dar clases en la universidad. Y, si le conviene al país y si le conviene a Esquerra Republicana, poder volver a ejercer cualquier responsabilidad política en plena libertad y con todos mis derechos".

En todos estos años ha habido una circunstancia que ha pesado mucho en el ánimo de ERC. Carles Puigdemont (Junts) ha podido ejercer de candidato a la Generalitat siempre que ha querido, pese a que no ha podido regresar de Bélgica. Junqueras, en cambio, ha sido juzgado, condenado, encarcelado e indultado, pero no ha podido liderar una lista. Esto ha atormentado al partido. "Los exiliados tienen que poder volver, y los que están aquí tienen que poder hacer política y liderar candidaturas", reivindican fuentes de la dirección.

La noche electoral de ERC de 2012, la última vez que Junqueras fue candidato efectivo a la Generalitat. / Danny Caminal

En el argumentario interno que ERC ha elaborado tras el fallo también hay señales de la importancia que tiene que Junqueras pueda aspirar a la Generalitat. Allí se señala que el líder de ERC es la "prueba evidente" de que la amnistía "continúa incompleta". "Ha recuperado su actividad política, lidera un partido y condiciona la política catalana y española, pero continúa privado de sus derechos políticos", concluyen.

Que Junqueras sea el próximo candidato a la presidencia de la Generalitat genera una extraña unanimidad en ERC, aunque formalmente deberán convocarse unas primarias. Los partidarios del líder consideran que es el candidato idóneo para sacar a la organización del bache electoral que le llevó a perder el Govern en 2024. Sus críticos, que hace dos años les disputaron el control del partido, también quieren que sea candidato: en este caso porque consideran que así podrán medir de una vez por todas qué apoyo popular tiene y, si las cosas no salen bien, plantearle otro pulso por el liderazgo.

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El plan B

Si el Tribunal Supremo plantea un requiebro a la amnistía -manteniéndole la inhabilitación- y se convocan elecciones al Parlament, ERC no descarta del todo que Junqueras pueda ser igualmente candidato. Ya trabaja en una estrategia jurídica para ello. La idea, aún por madurar, pasaría por pedir a los tribunales una suspensión de la pena de inhabilitación alegando que hay dos posiciones contradictorias sobre la mesa: un tribunal europeo sosteniendo que hay que aplicar la amnistía en todos los supuestos, y un tribunal español (el Supremo) resistiéndose a ello. En cualquier caso, este es un plan B que esperan no tener que ejecutar. Eso significará que Junqueras vuelve a ser candidato a la presidencia de la Generalitat por primera vez en más de una década.