Rajoy : "España está en el momento de mayor polarización política desde 1978"

En España se está haciendo pasar con toda naturalidad un hecho «completamente anormal», como es gobernar sin presupuestos, prorrogados desde 2023, según advierte el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. «Es la ley más importante que aprueba un parlamento, así que lo sensato sería disolver la Cámara y convocar elecciones», subraya.

Rajoy tiene ganado de antemano a todo su auditorio, más de dos centenares de afiliados del Partido Popular. Los populares repiten con una primera espada para su Conferencia Política anual, después de traer el año pasado a José María Aznar.

En esta ocasión, el protagonista de la jornada llega a Ibiza este viernes aún envuelto por la polémica generada por uno de sus artículos sobre el Mundial de fútbol. Con la airada reacción del Gobierno de Emmanuel Macron, la prensa estaba obligada a preguntar a Rajoy si se arrepentía de haber escrito que la selección de Francia era un equipo «sin franceses».

Pero Rajoy no está disponible para atender a los medios de comunicación. Solamente responde a las preguntas que, a modo de charla, le formula el presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, para poner la guinda a la primera jornada del foro del PP. Así que la prensa se ha tenido que conformar con la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, que comparece, junto a Marí Bosó, en las declaraciones preliminares a la charla del expresidente.

«Tener al presidente Rajoy con nosotros es todo un honor y un privilegio. Es un referente de la política. Además, una de las mayores virtudes que tiene es un gran sentido del humor, que yo desearía que tuviese mucha otra gente». Esta fue la respuesta de Fernández cuando se le preguntó por las connotaciones racistas de las palabras de Rajoy.

Una hora y media después, los correligionarios ibicencos de Rajoy reciben a carcajadas uno de los chascarrillos del expresidente: al final de su acto en el Hotel Torre del Mar, Marí Bosó le pide un pronóstico para la final del Mundial. «Diga lo que diga, me van a correr a gorrazos», aunque acaba vaticinando la victoria de España frente a Argentina.

En su charla, Rajoy dibuja un panorama catastrófico del país: «Vivimos el periodo más sombrío de la historia reciente de España. El cambio es una urgencia nacional».

Respetar la Constitución

El problema se agrava porque el Ejecutivo «no gobierna ni puede gobernar» por la falta de presupuestos y por pactar con fuerzas políticas que quieren romper con el orden constitucional surgido en 1978. Para él, España vive una situación peor que la que él se encontró al llegar a la Presidencia, en noviembre de 2011.

Entonces, prácticamente solo se hablaba de un problema: la crisis económica. Rajoy sacó pecho de haber evitado el rescate económico —«hubiera sido una humillación»— y de salir de aquella amenaza gracias a una serie de medidas «arduas, pero necesarias». «En el primer año de gobierno, nos hicieron dos huelgas generales en seis meses, igual que ahora», ironizó.

Un momento de la Conferencia Política del PP de Ibiza. / Vicent Marí.

Para Rajoy, «el Gobierno Frankenstein», como lo calificó en todo momento, ha ampliado aquel problema hegemónico a varios ámbitos, según deduce de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tras la moción de censura que puso fin a su segunda legislatura, la corrupción figuraba como la undécima preocupación de los españoles («hoy es la cuarta») y la inmigración, en la decimoséptima («ahora es la tercera»). La primera posición del listado en la actualidad, la vivienda, estaba en séptimo lugar en 2018. «Por eso el PP está ganando todas las últimas elecciones autonómicas», señala Rajoy, que asegura que Alberto Núñez Feijóo llegará en breve al frente del Gobierno.

Hay otro factor que ahora preocupa a Rajoy: el auge de los populismos «de extrema derecha, de extrema izquierda o de extremo nada, pero siempre de extrema estupidez». Para él, esta lacra la comparten desde «un millonario de Nueva York» hasta un «izquierdista español fascinado con dictaduras bolivarianas».

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En España, este fenómeno ha derivado «en el mayor momento de polarización política desde 1978». Él echa de menos los grandes pactos de Estado, sobre todo en política internacional, y la etapa del bipartidismo y la «moderación» de cuando el PSOE era un partido socialdemócrata («ahora no se sabe lo que es»). Ante el desastre que describe, la receta que presenta Rajoy no puede ser más básica: «Sensatez, democracia, Constitución y buen gobierno».