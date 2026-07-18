El PP confirma a Daniel Sirera como candidato en Barcelona y designa a los alcaldables de Lleida, Girona y Tarragona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha defendido su candidatura a la alcaldía para "sacar a Barcelona de la degradación y la decadencia" en la que, dice, la han instalado los gobiernos de izquierdas. En el acto de presentación de los 54 candidatos del PP en las capitales de provincia celebrado este sábado en Santiago de Compostela ha asegurado que la ciudad atraviesa una situación "marcada por la inseguridad, el elevado precio de la vivienda, el aumento de la ocupación ilegal y una elevada presión fiscal".

Sirera ha sostenido que "revertirá esta realidad" si es alcalde mediante políticas centradas en la seguridad, en combatir la ocupación ilegal, reducir el incivismo y aliviar la carga fiscal con el objetivo de convertir Barcelona en una ciudad, apunta, mucho mejor. Además, ha mostrado su confianza en que el PP logre un cambio a nivel municipal y nacional con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Gobierno.

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Más allá de la confirmación de Sirera como candidato, Xavier Palau ha sido proclamado oficialmente como alcaldable en Lleida, y ha defendido que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la ciudad con un gobierno que ponga Lleida por encima de los intereses partidistas e ideológicos". Su objetivo, ha asegurado, es "hacer de Lleida una ciudad segura, próspera, orgullosa de su identidad y con oportunidades". El PP ha confirmado también que el candidato en Girona será Daniel Ruiz, mientras que en Tarragona lo será Maria Mercè Martorell.