Junts proclama que Puigdemont volverá a Catalunya "pese a quien le pese" aunque la justicia española busque "venganza"

Junts es consciente de que su futuro en el nuevo ciclo electoral que se abre depende, en buena medida, del regreso de Carles Puigdemont a Catalunya, el líder indiscutido del partido. El aval de la justicia europea a la amnistía ha sido gestionado con prudencia a la interna, porque tras haber anunciado una docena de veces en los últimos años que el expresident estaría en condiciones de volver, eso no ha sucedido, principalmente, por el rechazo del Tribunal Supremo a aplicarle el perdón aprobado por el Congreso. No obstante, y sin meterse en camisa de once varas con el cuándo, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha tratado de levantar la moral de sus cuadros proclamando que Puigdemont volverá "pese a quien le pese" y aunque la justicia española esté "instalada en la venganza".

Los líderes del 'procés' se saben en estos momentos en manos del tribunal que en su día los condenó por sedición y malversación, pero el Consejo Nacional del partido, reunido este sábado para valorar el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pero también para labrar el camino hacia las elecciones municipales, ha dado por seguro que, esta vez sí, están en la recta final para dar carpetazo al tortuoso camino judicial. "Los últimos metros son los que más cuestan", ha asegurado Turull.

Una "victoria rotunda"

Pero el veredicto favorable europeo, ha subrayado, es una "victoria rotunda". Un triunfo que, ha reivindicado, es "de Junts" y no del resto de partidos independentistas o de los socialistas. Ha recordado, para sostenerlo, el alud de críticas que se llevó la formación cuando, el 30 de enero de 2024, no votaron el primer texto de la amnistía: "Veíamos cómo las gastaban algunos jueces y hacía falta un texto muy robusto". Se hicieron cambios, según Turull, para garantizar que el beneficio de la norma no fuera "solo para unos cuantos", sino para todos los encausados del 'procés', y fue en mayo cuando finalmente el Congreso aprobó la ley que ahora ha recibido el plácet europeo. "Nos dijeron de todo: irresponsables, que bloqueábamos una oportunidad histórica y que estábamos jugando con el sufrimiento de muchas familias. Pero sabíamos lo que hacíamos y por qué", ha enumerado tratando de cobrarse facturas de entonces.

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En todo caso, Junts ha sacado pecho de que su apuesta ha dado resultado con una sentencia del TJUE, que ha definido como "un gran paso para el regreso de los exiliados". Ha citado a Puigdemont, pero también a los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín. "Hemos encontrado la justicia jurídica y política en Europa", ha celebrado en contraste con lo que se están encontrando con una justicia española que ven dispuesta a torpedear la aplicación de la amnistía y el "déficit democrático" que, a su juicio, ha quedado retratado que hay en España. "Nada nuevo, pero ni nos resignaremos ni nos rendiremos; y ganaremos", ha espetado.