Junts confía en el regreso de Puigdemont "pese a quien le pese" como revulsivo ante el auge de Aliança Catalana

Junts es consciente de que su futuro en el nuevo ciclo electoral que se abre depende, en buena medida, del regreso de Carles Puigdemont a Catalunya, el líder indiscutido del partido. El aval de la justicia europea a la amnistía ha sido gestionado con prudencia internamente, porque tras haber anunciado una docena de veces en los últimos años que el expresident estaría en condiciones de volver, eso no ha sucedido, principalmente, por un Tribunal Supremo al que acusan de estar instalado en la "venganza". No obstante, y sin meterse en camisa de once varas con el cuándo, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha tratado de levantar la moral de sus cuadros proclamando que Puigdemont volverá "pese a quien le pese". No solo va de conseguir que su líder vuelva a pisar Catalunya sin haber sido detenido ni encarcelado, sino de su regreso sea un revulsivo para remontar el rumbo del partido y frenar la fuga de votos hacia Aliança Catalana.

Los líderes del 'procés' se saben en estos momentos en manos del tribunal que en su día los condenó por sedición y malversación, pero el Consejo Nacional del partido, reunido este sábado para valorar el impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pero también para labrar el camino hacia las elecciones municipales, ha dado por seguro que, esta vez sí, están en la recta final para dar carpetazo al tortuoso camino judicial. "Los últimos metros son los que más cuestan", ha asegurado Turull. Pero el veredicto favorable europeo, ha subrayado, es una "victoria rotunda". Un triunfo que, ha reivindicado, es "de Junts" y no del resto de partidos independentistas o de los socialistas.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo / David Borrat / EFE

Ha recordado, para sostenerlo, el alud de críticas que se llevó la formación cuando, el 30 de enero de 2024, no votó el primer texto de la amnistía: "Veíamos cómo las gastaban algunos jueces y hacía falta un texto muy robusto". Se hicieron cambios, según Turull, para garantizar que el beneficio de la norma no fuera "solo para unos cuantos", sino para todos los encausados del 'procés', y fue en mayo cuando finalmente el Congreso aprobó la ley que ahora ha recibido el plácet europeo. "Nos dijeron de todo: irresponsables, que bloqueábamos una oportunidad histórica y que estábamos jugando con el sufrimiento de muchas familias. Pero sabíamos lo que hacíamos y por qué", ha enumerado tratando de cobrarse facturas de entonces.

El catalanismo integrador de Pujol

En todo caso, Junts ha sacado pecho de que su apuesta ha dado resultado con una sentencia del TJUE, que ha definido como "un gran paso para el regreso de los exiliados". Para el partido es una necesidad en un momento en el que cada vez hay más encuestas que apuntan a que el auge de Aliança Catalana se produce a costa de buena parte de sus electores. La inquietud es tal, que Turull ha dedicado más tiempo de su discurso a este asunto a sabiendas de que el último CEO ha agitado aún más a sus cuadros pensando en las elecciones municipales del año que viene. Lo ha hecho con una arenga a "confrontar políticamente" con las formaciones "extremistas" que promueven los discursos de odio y, citando la filosofía de Jordi Pujol, ha llamado a recordar que Junts es un partido con vocación de integración y de suma de personas distintas: "Somos los de la 'Catalunya un sol poble'".

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en una rueda de prensa en la sede del partido / David Zorrakino / Europa Press

El mensaje ha sido claro ante el debate interno sobre qué debe hacer Junts para frenar el ascenso del partido de Sílvia Orriols y sobre si hay que pactar o no con Aliança o disputar su agenda. Buscando tejer un hilo conductor entre Junts y la hegemonía que en su día tuvo Convergència, Turull ha insistido en que la fuerza de Junts reside en tener "en su ADN" el "catalanismo integrador" y la capacidad de "cohesionar" Catalunya haciendo que se sientan partícipes de ella personas diferentes a través de la cultura y la lengua catalana. Una línea que, ha advertido, no casa con la política de "señalamiento, odio y estigmatización" a las personas de origen migrante.

Los pronósticos "maléficos"

El secretario general de Junts ha apelado al orgullo de la formación para "dar la vuelta desde el mundo local" a unos pronósticos que ha definido como "maléficos y derrotistas", además de considerarlos intencionados. El barómetro del CEO publicado la semana pasada apunta a que Junts podría perder la mitad de sus diputados en el Parlament y caer hasta la cuarta posición, mientras que Aliança podría estar en disposición de disputarle a ERC el segundo puesto. Turull ha reconocido que el contexto es complicado, pero ha pedido no bajar los brazos, además de afear a sus adversarios políticos que no es motivo de celebración una encuesta que pronostica un avance de los "extremismos".

Noticias relacionadas

A diferencia de lo que ha definido como "una fiebre que se la llevará el viento", ha recordado a sus dirigentes que Junts es un partido "de gobierno", que tiene proyecto y equipo en todo el territorio. Eso los lleva a estar en disposición, ha insistido, de proyectarse como "la alternativa" al Govern de Salvador Illa ahora que otros, en referencia a ERC, han optado por ser la "muleta" de los socialistas.