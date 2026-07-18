Junts llama a sus dirigentes a plantar cara al auge de Aliança Catalana: "Somos los de la 'Catalunya un sol poble'"

Dos preocupaciones pesan en estos momentos sobre Junts: cuándo podrá regresar Carles Puigdemont ahora que la amnistía ha recibido el aval europeo y el auge de Aliança Catalana en las encuestas a costa de buena parte de sus electores. La inquietud es tal, que el secretario general del partido, Jordi Turull, ha dedicado más tiempo de su discurso al segundo de los asuntos que al primero a sabiendas de que el último CEO ha agitado aún más a sus cuadros pensando en las elecciones municipales del año que viene. Lo ha hecho con una arenga a "confrontar políticamente" contra las formaciones "extremistas" que promueven los discursos de odio y, citando la filosofía de Jordi Pujol, ha llamado a recordar que Junts es un partido con vocación de integración y de suma de personas distintas: "Somos los de la 'Catalunya un sol poble'".

El mensaje ha sido claro ante el debate interno sobre qué debe hacer Junts para frenar el ascenso del partido de Sílvia Orriols y sobre si hay que pactar o no con Aliança o disputar su agenda. Buscando tejer un hilo conductor entre Junts y la hegemonía que en su día tuvo Convergència, Turull ha insistido en que la fuerza de Junts reside en tener "en su ADN" el "catalanismo integrador" y la capacidad de "cohesionar" Catalunya haciendo que se sientan partícipes de ella a personas diferentes a través de la cultura y la lengua catalana. Una línea que, ha advertido, no casa con la política de "señalamiento odio y estigmatización" -a las personas de origen migrante y que llevaría hacia una sociedad "más dividida y más pobre".

Contra los pronósticos "maléficos"

El secretario general de Junts ha apelado al orgullo de la formación para "dar la vuelta desde el mundo local" a unos pronósticos que ha definido como "maléficos y derrotistas", además de considerarlos intencionados. El barómetro del CEO publicado la semana pasada apunta a que Junts podría perder la mitad de sus diputados en el Parlament y caer hasta la cuarta posición, mientras que Aliança podría estar en disposición de disputarle a ERC el segundo puesto. Turull ha reconocido que el contexto es complicado, pero ha pedido no bajar los brazos, además de pedir a sus adversarios políticos que no es motivo de celebración una encuesta que pronostica un avance los "extremismos".

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A diferencia de lo que ha definido como "una fiebre que se la llevará el viento", ha recordado a sus dirigentes que Junts es un partido "de gobierno", que tiene proyecto y equipo en todo el territorio. Eso los lleva a estar en disposición, ha insistido, de proyectarse como "la alternativa" al Govern de Salvador Illa ahora que otros, en referencia a ERC, han optado por ser la "muleta" de los socialistas. La Generalitat gobernada por el PSC, ha criticado, "ha preferido la confrontación estética" que afrontar los grandes problemas del país y "renunciado a defender" los intereses de Catalunya para poner por delante los de la Moncloa. A modo de ejemplo ha puesto los últimos datos de ejecución presupuestaria que sitúan en un 8,6% las inversiones efectuadas por el Estado en territorio catalán. "No necesitamos un Govern que administre la decadencia, sino uno que levante Catalunya sin pedir permiso ni perdón", ha zanjado.