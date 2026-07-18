Partido Popular
Feijóo critica que haya partidos "con decisión" en el Gobierno que quieren que pierda España: "Vamos a ganarles"
El líder del PP acusa a socios del Gobierno de desear la derrota de España ante Argentina y reivindica a la selección como ejemplo para la política
Europa Press
El líder de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este sábado que haya partidos con "poder de decisión" en el Gobierno que quieren que este domingo pierda la selección española la final del mundial de fútbol contra Argentina.
"Aquí todos queremos que gane España en el fútbol y en todo, pero no creáis que todos pueden decir lo mismo", ha censurado para asegurar que "hay alcaldes y alcaldesas en España" de partidos con "poder de decisión" en el Gobierno que están deseando que "pierda España".
Así, tras hacer referencia a Santiago de Compostela, gobernada por el BNG, a los que se ha referido como "socios de ERC y Bildu", ha dicho: "Vamos a ganarles, en fútbol y en todo".
Feijóo ha puesto en valor que la selección española jugase "como un equipo". "Jugar con un equipo es jugar sin egos, sin ponerlo todo al servicio de una persona", ha señalado para elegirla en "ejemplo de compañerismo, de capacidad para mejorar y de orgullo"
"Así que mañana, confianza total en nuestros jugadores. Confianza total en Luis de la Fuente. Y confianza total en nuestro equipo. Valores, trabajo duro, humildad y fe. Esa es la receta del entrenador. Y esa es también una lección para la política", ha subrayado.
Así, ha considerado que "a España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre y cuando el país vuelva a jugar en equipo". "Me gustaría que España se pareciese más a su selección", ha afirmado.
Feijóo se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el acto que el PP ha celebrado en Santiago de Compostela para presentar a sus candidatos a las capitales de provincia. Un evento celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago y en el que ha destacado que este domingo verá el fútbol con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
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